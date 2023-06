Funerali di Flavia Franzoni Prodi, chi ci sarà: attesi anche Mario Monti ed Enrico Letta

Bologna, 15 giugno 2023 – Una cerimonia semplice, nello stile della famiglia Prodi-Franzoni: sarà così il funerale con cui domattina Romano Prodi, i figli Giorgio e Antonio, i nipoti e i familiari tutti daranno l’ultimo saluto a Flavia Franzoni, che sarà celebrato dal cardinale Matteo Zuppi, nella chiesa di San Giovanni in Monte a partire dalle 11.30.

In una mattinata contraddistinta da numerose visite di cordoglio di semplici cittadini, ma non solo (si sono infatti recati in via Gerusalemme, la segretaria del Pd Elly Schlein, deputato Pd Graziano Delrio, ma anche l'ex ministro Arturo Parisi) la famiglia Prodi si è occupata anche degli aspetti organizzativi dei funerali, con la scelta delle preghiere, dei brani da leggere, dei canti e delle fotografie.

Tra gli altri, sono attesi alla cerimonia gli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Mario Monti. Per il momento non sono previsti provvedimenti particolari relativi al traffico nella zona di via Santo Stefano e piazza San Giovanni in Monte, ma solo un presidio rafforzato della Polizia Municipale.

Vista la scomparsa improvvisa di Flavia Franzoni Prodi – avvenuta martedì in Umbria in seguito a un malore, mentre percorreva il cammino tra Perugia e Assisi – la città di Bologna ha appreso con sgomento la notizia e numerose persone hanno dimostrato la loro vicinanza al professore anche tramite bigliettini, telefonate e mazzi di fiori lasciati sul portone di casa Prodi in via Gerusalemme. Questa vicinanza della città continuerà domani durante l’ultimo saluto.