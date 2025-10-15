Garisenda, Lucia Borgonzoni: “Il Comune non ha usato i fondi. Ora un’assemblea pubblica sulla torre”

Bologna, 15 ottobre 2025 - “II Comune non ha usato i fondi stanziati per la Garisenda”. L’affondo arriva dalla sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni. Che chiede anche un’assemblea pubblica sulla torre malata per "raccontare ai cittadini cosa sta succedendo".

Pochi giorni fa, dopo una nuova torsione della Garisenda, in direzione opposta a quelle precedenti, il Comune e il ministero si sono incontrati in un nuovo vertice a Roma per fare il punto della situazione. E gli esperti di Palazzo D'Accursio hanno fatto presente, tra le altre cose, la possibile necessità di rimodulare i fondi Pnrr stanziati per il monumento, dal momento che i nuovi movimenti della struttura richiedono ancora più cautela.

La sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni: chiede un'assemblea pubblica sulla Garisenda (ImagoE)

Ma Borgonzoni, intervenuta a margine della presentazione di un finanziamento per le Basiliche di San Petronio e Santo Stefano, aggiorna: “ad oggi a noi è arrivata solo una richiesta di vedere se questi fondi riusciamo a splittarli a dopo o vedere come fare". La sottosegretaria sottolinea: "Sono fondi che sono arrivati due anni fa e che il Comune non ha utilizzato. Se salta questo come tempistica, cioè l'utilizzo dei fondi Pnrr, è inutile che mi dicano che le fasi successive verranno fatte in tempo: quelle non verranno fatte in tempo".

Borgonzoni poi sfida il sindaco, Matteo Lepore, in un confronto davanti ai cittadini. “Non riesco a capire perché il sindaco, che forse non ha letto bene i documenti che sono stati mandati al ministero e alla soprintendenza, non dica chiaramente ai cittadini che, tra gli interventi programmati, la torre non era al 100% in sicurezza - afferma -. Il rischio crollo ancora c'era, e vedo che su questo lui non risponde. Chiederò ufficialmente un'assemblea pubblica in cui raccontarci una volta per tutte la verità sulla Garisenda, sui problemi che ha, sulle tempistiche e sui soldi che sono stati raccolti. Se ora è cambiato qualcosa per cui si riesce a rendere la torre sicura al 100%, ce lo dica, perché i documenti che sono stati mandati a noi non raccontano questa cosa”.

E ancora, sul rischio crollo del Monumento: al Ministero risultano "cose scritte dal Comune, come quella sul rischio crollo. Quindi poi è inutile che mi senta dire dal sindaco che faccio terrorismo. Lo hanno scritto loro. Lo hanno scritto male? Lo correggano allora. Qualcuno si prenda la responsabilità di dire che con i tralicci e le iniezioni non c'è più il rischio del crollo della torre. Io sono la prima che è felice se succede questa cosa. Però se scrivono un'altra cosa, è inutile poi che si arrabbino", conclude Borgonzoni.

La Torre Garisenda fotografata da una turista a Bologna (FotoSchicchi)

La Basilica di San Bartolomeo sotto la lente: “Accesso difficile”

La preoccupazione dalla Garisenda si estende anche alla Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano, sotto le Due Torri. E lo fa il suo parroco, monsignor Stefano Ottani, vicario generale della Curia di Bologna.

Per la chiesa "non c'è una preoccupazione per la statica - precisa Ottani - ma per l'accesso. Raggiungere oggi il centro storico e le Due Torri, in particolare la domenica, è un'impresa. Non si può arrivare in auto, non passano i mezzi pubblici, e anche la chiesa patisce questa situazione, perché frequentata da anziani e famiglie". Per quanto riguarda la stabilità della Garisenda, mette in chiaro il vicario della diocesi, "mi fido di quello che viene detto". E comunque nella Basilica ai piedi della torre "continuiamo a officiare senza limitazioni".

I finanziamenti per San Petronio e Santo Stefano

Superano i 5 milioni di euro i fondi complessivamente stanziati per gli interventi di restauro e miglioramento sismico della Basilica di San Petronio e del complesso di Santo Stefano, tra Pnrr e fondi per la ricostruzione post-terremoto 2012.

I lavori, presentati oggi, partiranno a breve in San Petronio e sono già iniziati in Santo Stefano, dove la conclusione è prevista nella seconda metà del 2027.

Per San Petronio, invece, sarà necessario attendere qualche mese in più.

Entrambe le chiese resteranno agibili per i fedeli, nonostante alcune chiusure parziali per esigenze di cantiere.