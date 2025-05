Giorgia Meloni a Bologna martedì 27 maggio 2025: Confindustria e tour del Tecnopolo

Bologna, 22 maggio 2025 – Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, sarà a Bologna martedì. Per lei è in programma la partecipazione all’assemblea nazionale di Confindustria, che si terrà dalle 10.30 al Teatro EuropAuditorium in piazza della Costituzione.

La visita del premier è confermata sia nelle indicazioni di Confindustria che direttamente dal sito del Governo: la leader di Fratelli d’Italia è attesa intorno alle 12, mentre la fine dell’assemblea è previsto circa per le 12.30. La partecipazione è solo su invito e l'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale di Confindustria.

Non solo, però, perché terminato il summit con gli industriali il premier Meloni continuerà il proprio tour sotto le Due Torri e andrà in visita al Tecnopolo: il centro di eccellenza punto di riferimento della Data Valley grazie al centro meteo e al supercomputer Leonardo. Un’eccellenza italiana e soprattutto bolognese, già al centro dell’ultimo G7 della Scienza lo scorso anno, con tanti big in città da tutto il mondo.

Nuova tappa a Bologna, dunque, per il premier che torna così dopo qualche mese: era già stata in Fiera a fine marzo, in occasione del Cosmoprof, per una toccata e fuga in via Michelino e un sopralluogo al salone della salute e del benessere, dove negli ultimi anni è sempre venuta invitata dal senatore di FdI Renato Ancorotti.