Polemiche dopo la guerriglia a Bologna. Bignami (FdI): “Lepore tollera qualsiasi cosa”. La Lega: “Arrestare chi invade l’autostrada”

Bologna, 3 ottobre 2025 – Non bastano gli appelli alla calma e alla non violenza arrivati questa mattina. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, "mette bandiere, lascia accampare la gente in piazza, tollera qualsiasi cosa. Fino a che non succedono cose come quella di ieri notte", fa notare il capogruppo Fdi alla Camera Galeazzo Bignami, oggi dopo l'incontro col questore Antonio Sbordone.

Dopo il corteo di ieri pomeriggio, infatti, collettivi, anarchici e maranza hanno messo a ferro e fuoco l’area della stazione di Bologna dove la polizia è stata costretta a usare lacrimogeni e manganelli. La guerriglia si è prolungata fino a notte, per oltre tre ore, e costringendo anche Trenitalia a interrompere la circolazione dei treni. Stamattina sono arrivate le dichiarazioni del sindaco Lepore, con la condanna dei fatti e l’invito a manifestare pacificamente.

"Fa sorridere amaramente sentire che oggi Lepore chiede la condanna di violenze che probabilmente dovrebbe evitare che si realizzino. Se è troppo tardi? Non è mai troppo tardi - continua Bignami rispondendo ai cronisti - bisognerebbe però che qualcuno avesse senso delle istituzioni e smettesse di cercare di inseguire un consenso che in realtà non è raggiungibile. Perché queste persone aggiungono sempre un 'più uno', ma soprattutto legittima con un senso di impunità comportamenti che poi le nostre forze dell'ordine devono per la sicurezza di noi tutti fronteggiare anche a costo di numerosi feriti come è avvenuto ieri notte".

La Costituzione garantisce la "piena manifestazione di opinioni" e anche "di manifestare in piazza", quindi "non è lo sciopero in sé il problema che è appunto un diritto costituzionale". Lo sottolinea Bignami, rispondendo ad una domanda sul nuovo sciopero di oggi. "Il problema- aggiunge poi il meloniano - è quando chi li organizza non si preoccupa di evitare che ci siano anche contesti, mi piacerebbe dire frange, ma sono sempre di più, che poi alimentano scontri e violenze. Ecco, è questo il problema, non la manifestazione".

L’ira delle Lega: “Arrestare chi ha invaso l’autostrada”

A Bologna la Lega chiede di "arrestare" le migliaia di persone che oggi, nel corso della manifestazione e dello sciopero generale per Gaza e per la Global Sumud Flotilla, si sono riversate in tangenziale e in autostrada.

"La frangia violenta della manifestazione ha invaso l'autostrada e la tangenziale. Vengono cancellati con un colpo di spugna i diritti di decine di migliaia di persone. È l'ennesimo tentativo di bloccare i nodi fondamentali di collegamento di mezza Italia, prima con la stazione, ora con le autostrade", afferma il consigliere comunale Matteo Di Benedetto in una nota.

"Quelli che usano la violenza non sono manifestanti per la pace, sono guerriglieri che vogliono sovvertire l'ordine sociale del paese. Usano la scusa di Gaza - continua l'esponente del Carroccio - per provare a ottenere con la forza quello che non sono riusciti a ottenere nelle urne".

Si tratta di "gente violenta e antidemocratica che deve essere identificata, arrestata - così Di Benedetto - e condannata per le azioni compiute. Servono risposte muscolari ed immediate da parte di tutte le istituzioni, non possiamo arretrare di fronte a chi vuole imporsi con la violenza. Ci sono centinaia di migliaia di cittadini silenziosi che vengono calpestati dai manifestanti violenti e devono essere difesi.