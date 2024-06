Guida al ballottaggio a Castel Maggiore: chi sono i candidati a sindaco

Castel Maggiore (Bologna), 21 giugno 2024 – Il Comune di Castel Maggiore, per la prima volta, è al ballottaggio per l’elezione del sindaco. In provincia di Bologna, si vota al secondo turno anche a Casalecchio e Pianoro.

Castel Maggiore: il fac simile della scheda elettorale per il ballottaggio

Quando si vota

Si vota per l’elezione diretta del sindaco domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Lo scrutinio delle schede inizia lunedì pomeriggio, appena chiuse le urne.

Chi sono i candidati

In lizza due candidati sindaci: Luca Vignoli, dottorando in scienze giuridiche, della lista civica Cose Nuove e Paolo Gurgone, avvocato, del Pd appoggiato dalle liste Civici per Castel Maggiore e Bene in Comune. Gurgone è stato il candidato sindaco più votato e con la coalizione ha ottenuto il 46,17% dei consensi. Percentuale che tuttavia non è stata sufficiente all’elezione a primo cittadino dell’8 e 9 giugno scorsi. Mentre Vignoli ha ottenuto il 34,54% delle preferenze portando al ballottaggio la corazzata Pd. Alle amministrative si era presentato anche il centrodestra con candidato sindaco Umberto Negri che aveva preso il 17,59% e Luca Napoli con la lista civica Castel Maggiore Futura che aveva ottenuto 1,44%.

Ballottaggio a Castel Maggiore, il confronto tra Luca Vignoli (a sinistra) e Paolo Gurgone (foto Schicchi)

L’endorsement

Una nota di colore riguarda la lista civica Cose Nuove, composta solo da giovani sotto i 30 anni, tanto che Vignoli ne ha 27, è stata quando, prima del voto, il cantautore Roberto Vecchioni aveva dedicato un video di incoraggiamento poi diffuso sui social. E Vecchioni si era detto innamorato della giovane lista civica, riconoscendosi nei valori che esprime. Video che ha raccolto su Instagram 21mila visualizzazioni.

Dove e chi può votare

Possono recarsi al voto anche quegli elettori che avevano disertato le urne al primo turno. Sulla tessera elettorale gli elettori troveranno indicato il numero e l'indirizzo del seggio dove dovranno recarsi a votare. Qualora, prima delle elezioni, l'elettore riceva un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera, dovrà recarsi a votare all'indirizzo che risulta dal tagliando. Si consiglia, comunque, di verificare che l'indirizzo riportato sulla tessera coincida con quello di effettiva residenza. In caso contrario contattare telefonicamente l'Ufficio elettorale.

Queste le sezioni a Castel Maggiore: sez. 1 scuola elementare Bertolini, via Curiel 8; sez. 2-3-4-7-8-9-10 scuola elementare Bertolini, via Curiel 10; sez. 11: ex scuola elementare Levi, via Primo Maggio 10; sez. 12-13-14-16: scuola elementare Bertolini, via Curiel 12 e sez. 5-6-15: scuola elementare Calvino, via della Resistenza 20.

Come votare

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale unitamente ad un documento di riconoscimento e la tessera elettorale con almeno uno spazio libero per il timbro. In caso di deterioramento, smarrimento o furto il cittadino può richiedere un duplicato della tessera presentando domanda all'Ufficio elettorale.