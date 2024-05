Igor Taruffi a Bologna firma il referendum di Cgil per abolire il Jobs Act

Bologna, 16 maggio 2024 – “Questo referendum della Cgil per abolire una parte del Jobs Act è in linea con le battaglie che ho sempre portato avanti". Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd e assessore al Welfare ha firmato al banchetto della Fiom-Cgil davanti alla Marelli in via Timavo. Luogo simbolico, vista la recente vertenza che ha riguardato lo stabilimento di Crevalcore. Taruffi non si preoccupa delle divisioni nel Pd perché "siamo un partito plurale, ma in tanti stanno firmando a favore di questo referendum".

Il banchetto della Fiom-Cgil davanti alla Marelli in via Timavo

Prima di andare, un saluto ai dirigenti della Fiom (il segretario bolognese Simone Selmi, il responsabile automotive Mario Garagnani e Primo Sacchetti) e due parole sul duello saltato tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein: "Il Pd continuerà a parlare di temi. Sanità pubblica e ovviamente lavoro".