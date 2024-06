Il derby di Casalecchio. Ballottaggio fratricida: quando si vota

Bologna, 12 giugno 2024 – Per Casalecchio è il giorno dopo le elezioni più sofferte della storia recente di questa cittadina sul Reno, 35mila abitanti, secondo comune della Città metropolitana di Bologna, dal dopoguerra stabilmente in mano al Pci e ai suoi eredi. Qui per la prima volta il partito che anche in questa occasione si è confermato maggioranza relativa, con una crescita secca del 10% sulle Politiche di due anni fa e nonostante un abbondante 44% alle Europee, ha mancato l’obiettivo dichiarato di eleggere al primo turno il suo candidato Matteo Ruggeri. Eppure lui, 43 anni, ex capotreno, ex segretario cittadino del Pd, assessore allo sport e partecipazione uscente, ce l’ha messa tutta ad aggregare una coalizione che ha messo insieme Italia Viva, gli ambientalisti di Casalecchio Bene Comune, i civici di Buon futuro Casalecchio, il Psi e gli altri civici di Casalecchio ‘con le stelle’ filiazione diretta della lista M5s alla quale però il partito di Conte con una mossa tardiva ha vietato l’uso del simbolo ufficiale.

Per poche decine di voti il favorito non solo non ha superato la soglia della metà più uno dei voti, ma ha visto i cugini-avversari del centrosinistra alternativo (con Azione) a guida Dario Braga acciuffare il secondo posto del primo turno col risultato non tranquillizzante di dovere fare i conti con l’avversario più insidioso. Ed è vero che domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno Ruggeri parte avvantaggiato da una dote di voti doppi rispetto al suo avversario: 8.416 contro 4.220. Ma è anche vero che fra due settimane si parte di nuovo da zero, con la prima incognita che si chiama partecipazione a un voto che non sarà più trainato da un alto tasso di politica nazionale e dalla classica contrapposizione destra-sinistra. Conteranno invece di più i temi locali, le personalità dei candidati e la capacità dei due schieramenti di portare al voto quei 15mila casalecchiesi che sabato e domenica scorsa hanno scelto di non votare oppure di votare schieramenti diversi, il centrodestra prima di tutto che ha pure superato il 23% dei consensi, e poi la sinistra antagonista di Marco Odorici che con i suoi 602 voti non è ancora sicuro di ritornare in consiglio comunale.

A parole né Braga né Ruggeri si dichiarano disponibili a una trattativa con il nuovo leader del centrodestra Enrico Pasquariello o ad aprire canali di dialogo con le formazioni intermedie coinvolte dalla deflagrazione del Pd con effetti a catena che ha visto gli esponenti di punta del M5s confluire in tre diverse liste. Gli ambientalisti, invece, hanno diviso il già scarso peso elettorale tra Ruggeri e Braga, mentre la storica lista civica centrista ha deciso di rompere le righe e dirigersi rispettivamente nel centrosinistra di Braga e nel centrodestra di Pasquariello. Un mosaico difficile da ricomporre, e che nei prossimi tredici giorni deve definire il futuro (politico) di Casalecchio e dei suoi protagonisti.