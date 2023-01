Pd, Isabella Conti (ri)prende la tessera a San Lazzaro

San Lazzaro di Savena (Bologna), 10 gennaio 2023 – "Il Pd torna ad essere la mia casa. Non mi sono mai spostata dai miei valori". Ha il sapore di una festa la re-iscrizione ai dem della sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti. Non manca un momento di commozione "mi ero iscritta qui, al circolo Mazza di San Lazzaro, a 16 anni volevo cambiare il mondo. Ma poi il mondo non è cambiato", le parole con la voce rotta dall'emozione. Presente anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore con cui Isabella si sfidò alle primarie molto combattute per le Comunali.

"Siamo insieme per dare il segnale che le primarie sono un'occasione di grande ricchezza e non di conflitto fine a sé stesso", spiega la sindaca. D'accordo anche Lepore, facendo riferimento al fair play che, invece, contraddistingue il Congresso dem che vede la sfida tra Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.

Leggi anche: Tessere Pd in crescita Più 5 per cento in regione

"Dobbiamo metterci insieme come hanno fatto i nostri padri e le madri costituenti", spiega Isabella. "L'idea è ricostruire il centrosinistra e spero che tanti altri prendano la tessera del Pd. Penso a Conti, Elly Schlein, Mattia Santori e spero che lo faccia anche Pier Luigi Bersani", le parole di Lepore.

E se "l'amicizia è quello che ci contraddistingue qui a Bologna, mentre manca a livello nazionale", sottolinea il sindaco, restano le diversità di vedute.

Lepore si schiera pro primarie online per allargare la partecipazione, in linea con Schlein, mentre Conti è contraria "per un motivo ideale, c'è la voglia di tornare a guardarci negli occhi". La sindaca di San Lazzaro, dunque, è in sintonia con Bonaccini.

Ed è proprio il governatore il candidato per cui Isabella farà campagna per le primarie: "È una persona solida con una lunga storia di sinistra".