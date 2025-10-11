Bologna, il laboratorio del centro sinistra parte dal welfare

Bologna, 11 ottobre 2025 – Un’ottantina di persone stamattina a Filla, in Montagnola, per il ‘check-up’ sul terzo settore bolognese. Un’iniziativa per mettere al centro il welfare, organizzata da Bottega delle idee, che ha riunito tante associazioni che hanno parlato per tre minuti ciascuna, lanciando proposte e raccontando criticità. All’evento diversi esponenti centristi, il senatore di Azione, Marco Lombardo, il capo di Gabinetto della Città metropolitana Stefano Mazzetti (Italia Viva) e Chiara Pazzaglia, presidente delle Acli provinciali di Bologna.

In platea ci sono il senatore eletto nelle fila del centrosinistra Pier Ferdinando Casini, seduto in mezzo al segretario provinciale del Pd, Enrico Di Stasi, e Matilde Madrid, assessora alla Sicurezza del Comune di Bologna. “Vogliamo dare un segnale di ascolto a queste realtà importantissime per la nostra città”, dice Lombardo.

Gli fa eco Mazzetti: “Partiamo parlando di welfare, ma faremo anche altri incontri su altri temi per ascoltare la città”. “Abbiamo deciso di fare questo evento per sentire la voce delle persone, delle associazioni, poi ci sarà un secondo momento dove raccoglieremo le proposte emerse, alla presenza anche del sindaco Matteo Lepore”.

Pazzaglia guarda alle prossime tappe: “Questo convegno è il primo di una serie di incontri di ascolto sul territorio, pensati per mettere a fuoco i bisogni reali dei bolognesi e riflettere su come il terzo settore possa incidere sulla qualità della vita delle persone. L’obiettivo è costruire un’agenda condivisa che parta da ciò che ci unisce più che da ciò che ci divide”, conclude Pazzaglia. In attesa di capire se questo laboratorio centrista di moderati, riformisti e cattolici proseguirà in qualcosa di più strutturato nell’ambito dell’alleanza di centrosinistra che sosterrà la candidatura bis del sindaco Lepore, il dem Di Stasi già plaude all’iniziativa.

“Un evento interessante in cui si è discusso di welfare, associazionismo e del ruolo fondamentale delle reti sociali. Bologna - dice il segretario provinciale del Pd - è forte quando sa fare squadra. Dobbiamo lavorare insieme con la componente moderata e riformista anche in vista delle prossime amministrative per costruire una Bologna più giusta, accogliente e sol