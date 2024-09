Le liste del centrodestra. FdI, Lega e FI: tutti i nomi

Bologna, 30 agosto 2024 – Amministratori locali, giovani politici e altri di lungo corso. In attesa di capire se si voterà per le Regionali a fine ottobre o a metà novembre (oggi dovrebbe esserci un summit romano che dovrebbe sciogliere l’arcano), il centrodestra accelera. E, dalle prime indiscrezioni, già sono parecchi i nomi sul tavolo dei partiti che appoggiano la candidatura della civica Elena Ugolini. Ma non sono escluse – nei prossimi giorni – né sorprese, né new entry.

Fratelli D’italia

Il partito di governo di Giorgia Meloni per guidare la truppa di FdI si affida alla capogruppo uscente in Regione Marta Evangelisti. In cima alla lista anche Francesco Sassone, consigliere comunale già capo segreteria del viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami, che punta a uno scranno in Regione. In corsa, poi, diversi amministratori dell’hinterland: Angela Bertoni, consigliera di Sala Bolognese; Nicolas Vacchi, capogruppo di FdI a Imola e l’ex candidato sindaco di San Lazzaro Alessandro Sangiorgi. In lizza anche Domenico Nobile, consigliere meloniano del quartiere Borgo Panigale, e Diego Baccilieri, assessore al Bilancio di Galliera.

Lega

Il Carroccio è a buon punto, soprattutto per quanto riguarda i nomi del listino made in Bologna, ma ancora non li ha ufficializzati perché prima deve chiudure la ’rosa’ nelle altre città.

In pole alla guida della lista ci sono il consigliere regionale uscente Daniele Marchetti, da Imola, e l’ex europarlamentare Alessandra Basso che non è riuscita nell’impresa di conquistare il bis a Strasburgo alle ultime Europee. In lizza anche i consiglieri comunali Matteo Di Benedetto (attuale capogruppo) e Giulio Venturi e, da San Giovanni in Persiceto, correrà il consigliere Lorenzo Garagnani. Sondato anche l’ex sindaco di Castenaso Stefano Sermenghi, ma l’interessato ha declinato l’invito: "Mi ha onorato la proposta della Lega, persone serie e competenti, ma per motivi personali non sarò candidato a queste elezioni regionali".

Forza Italia

Valentina Castaldini, consigliera regionale uscente e coordinatrice regionale del partito, punta al bis. E per lei è già stato deciso da tempo il posto di capolista. In corsa anche l’ex leghista e già candidato sindaco di Bologna, Manes Bernardini, così come Angelo Scavone, avvocato, ex assessore a Palazzo d’Accursio negli anni ’90 e consigliere anche con Giorgio Guazzaloca.

Dalla provincia Forza Italia punta su Rosanna Resta, ex candidata sindaca di Crevalcore. Confermata la corsa di Morris Battistini, da 12 anni consigliere a Marzabotto; e da Granarolo, si candida Emilio Spera. Resta, infine, da definire la corsa di Alessandra Servidori, esperta di politiche del lavoro e welfare, ex sindacalista, già candidata con Forza Italia alle ultime Europee.

Due posti, infine, saranno espressi da ’Noi Moderati’ in seguito all’accordo nazionale con Forza Italia.