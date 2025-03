Lepore a tutto campo: “Non perdo consenso. Io tra dieci anni? Mi vedo sul tram”

Bologna, 7 marzo 2025 – “Come mi vedo tra dieci anni? Sul tram...”. Il sindaco Matteo Lepore, ospite del Salotto di Patrizia Finucci Gallo all’hotel ’Il Guercino’, nel cuore della Bolognina, lega, a mo’ di battuta, la fine della tramvia al suo eventuale secondo mandato. E conferma, poi, che parteciperà dopodomani alla manifestazione davanti al Museo di Ustica contro l’archiviazione della strage.

Si parte, però, dal tema cantieri. Mentre la Linea Verde avanza il 12 marzo a Corticella e il 13 13 in via dei Mille, il primo cittadino risponde alle critiche. “Il consenso? Non sento problemi – dice –, con le persone ci parlo e le rilevazioni che facciamo sono positive. Non percepisco sfiducia da parte della città”. Il sindaco, insomma, non si scompone di fronte al malcontento per i lavori del tram, nemmeno se vedo “la mia immagine vestita da pagliaccio sui cartelli della città”.

Il bicchiere è mezzo pieno: “Oggi la lotta politica si fa anche così, insultando e spaventando l’avversario”, dice Lepore, tornando sulle fake news e gli attacchi personali sui social. “Le persone che scrivono sui miei profili sono sempre quelle”, minimizza il sindaco, spiegando anche una nota di colore: “Io non prendo antidepressivi, ma i ‘depressivi’ perché produco troppo serotonina. Quindi il bullismo digitale su di me non fa effetto...”, è la sintesi.

Certo, se c’è un po’ di malcontento “lo capisco”, ma “quello che davvero sento è molta polarizzazione. Chi non è d’accordo lo dice, ma c’è una parte politica che usa gli argomenti della politica di oggi, con odio e insulti. Trump insegna....”. Da qui, rivendica “il coraggio delle scelte”: “Sul consenso bisogna investire, esponendosi, non mettendolo sotto il tappeto. Poi i cittadini giudicheranno”. A fronte di questo profilo anti-conservativo, difende anche le ultime mosse amministrative osteggiate, come l’aumento del biglietto dei bus. “Ho scelto di incrementare un servizio, aumentare i collegamenti, privilegiare gli abbonamenti, pensando, dopo il tram, al biglietto unico”. Un tema su cui chiama in causa la Regione: “Occorre cambiare tutta la mappa delle tariffe. Quando finiremo il tram ci sarà un biglietto unico per tutta l’area urbana per entrambi i mezzi”. Con un obiettivo: “Arrivare da Camugnano al centro con lo stesso ticket”, spiega il sindaco. Che lancia un assist al collega Michele de Pascale, il quale ha fatto “una manovra coraggiosa per non tagliare la Sanità”. Lepore, insomma, non si perde d’animo: “So che il biglietto del bus è un simbolo, ma finito questo mandato il simbolo di Bologna sarà il trasporto pubblico, accessibile in tutti i quartieri”, è la promessa. Altro capitolo caldo, la sicurezza: “La Bolognina va liberata dal traffico di crack. Per noi il modello è piazza XX settembre, lo esporteremo in altre parti della città”.

Lo sguardo di Lepore, poi, va al Congresso Pd di primavera. Non cita l’attuale segretaria dem, Federica Mazzoni, pronta al bis, ma detta la linea: “Credo che il Pd a Bologna abbia tutte le condizioni per fare un congresso unitario. Do per scontato che si deve lavorare assieme e in continuità. So che ci sono valutazioni differenti, su autofinanziamento e Feste dell’Unità, ma con quello che sta succedendo nel mondo non mi pare il caso di dividersi...”. Infine, un accenno al teatro Comunale. Ma sulla riconferma del sovrintendente Fulvio Macciardi Lepore resta tiepido: “Decideremo nelle prossime settimane, ci stiamo confrontando con il governo”.