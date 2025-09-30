Lepore ‘sale’ sulla Flotilla: collegamento in diretta via Instagram

Bologna, 30 settembre 2025 – Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ‘sale’ a bordo della Flotilla. Lo farà in collegamento in diretta via Instagram alle 18 con l’europarlamentare Pd Annalisa Corrado (eletta in Europa nella circoscrizione Nord-Est, ndr) e il presidente dell’Ucoii, l’Unione delle Comunità islamiche d’Italia, Yassine Lafram, entrambi a bordo della missione.

Le iniziative Pro-Pal

L’amministrazione non è nuova a iniziative pro Palestina, dalla bandiera appesa a Palazzo d’Accursio l’anno scorso al maxi vessillo esposto la settimana scorso durante la manifestazione per Gaza in piazza Maggiore fino alla proposta di assegnare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui diritti umani nei territori della Palestina, che ha tenuto un incontro partecipatissimo sotto le Torri da Labàs. Senza contare, nello sport, l’esclusione dal Giro d’Emilia del team israeliano.

Dov’è la Flotilla

Al momento la Global Sumud Flotilla sta proseguendo nella sua navigazione verso Gaza per portare gli aiuti umanitari e “mancano circa 250 miglia all'ingresso nelle acque palestinesi", come spiega la delegazione italiana del Gobal movement to Gaza. "Durante il viaggio la Flotilla ha subito attacchi da parte di droni che hanno causato danni ad alcune imbarcazioni. Nonostante ciò, la missione continua con determinazione verso le acque palestinesi", viene sottolineato. Poi il movimento annuncia che "se si verificheranno ulteriori aggressioni alle imbarcazioni, la popolazione è pronta a mobilitarsi nuovamente con scioperi e manifestazioni pacifiche". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che “sconsigliamo di andare oltre lo sbarramento israeliano", mentre la Cgil ha già fatto sapere che in caso di attacchi o blocchi verrà proclamato lo sciopero generale.