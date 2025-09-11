La mano tesa di Lepore a Piantedosi: “Un modello Bologna ma senza ricatti”

Bologna, 11 settembre 2025 – La mano per fare del ‘pacchetto Bologna’ “un modello di politiche di sicurezza per il resto del Paese” è tesa. Così come per discutere di “proposte e temi concreti”. Meno disteso è invece il clima in cui Matteo Lepore, sindaco del capoluogo emiliano, risponde al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e alla sua intervista a Qn-il Resto del Carlino nella quale il titolare del Viminale ha avanzato alcune proposte per migliorare la situazione della sicurezza sotto le Due Torri, a partire dalla realizzazione di un Cpr per gli spacciatori. Una soluzione, secondo il primo cittadino, che “non dà risposte alle richieste del sottoscritto e dei cittadini sul tema della sicurezza”.

Sindaco Lepore, perché un Cpr per le espulsioni degli spacciatori non è la soluzione giusta?

“Io sono favorevole all’espulsione di cittadini stranieri che commettono reati. Il ministro Piantedosi e il governo hanno a disposizione le risorse per trattenere ed espellere gli stranieri che violano la legge da tre anni, da quando si sono insediati, ma attendiamo ancora che diano seguito alle loro parole. Dire che non si arrestano gli spacciatori perché non si sa dove metterli o come espellerli, o che i Cpr, che sono di esclusiva competenza dello Stato, non si sono fatti perché i Comuni non collaborano significa offendere l’intelligenza degli italiani. Il miliardo di euro che è stato speso per i centri in Albania poteva essere dato alle grandi città e alle loro amministrazioni per combattere la criminalità nei grandi centri”.

Però sono state fatte le zone rosse, con risultati apprezzabili, numeri alla mano. Perché allora si è aperto il dibattito sul loro rinnovo o meno?

“Come sindaco non sono contrario a prescindere alle zone rosse. Però in alcuni quartieri di Bologna dove sono state applicate, non sono sufficienti. Non bastano. Mi è stato ribadito anche nel mio sopralluogo di ieri (martedì; ndr) in Bolognina dagli stessi residenti. Mi aspetto che sabato, all’incontro con il ministro sotto le Due Torri, ci siano altre novità sostanziali. Intanto domani (oggi; ndr) presenteremo in Procura l’esposto sullo spaccio: sono 140 pagine dalle quali si evince che c’è una vera e propria organizzazione”.

Quello su cui lei e il ministro concordate è la realizzazione di un nuovo presidio di polizia proprio in Bolognina.

“Guarderemo dove possono esserci immobili disponibili, ma, contemporaneamente, ci aspettiamo anche una nutrita dotazione di agenti, perché la polizia di Stato a Bologna è sotto organico, nonostante i numeri sciorinati dal ministro, visto che nel numero complessivo è compreso anche chi non sta per strada tutti i giorni. Ed è proprio nel presidio e nel controllo del territorio che ci servono uomini e risorse. Non è un caso che in Bolognina la Questura abbia da qualche settimana dovuto sospendere i servizi appiedati coordinati, il vero antidoto contro la criminalità di strada”.

Regolamento per individuare le zone dei Daspo urbani e taser alla Polizia Locale: a che punto siamo?

“Il Daspo urbano è uno strumento ancora più debole delle zone rosse: è come dire a un pusher che per spacciare deve spostarsi di 500 metri più in là. E il dibattito sul taser è un modo per parlare d’altro. La cosa più importante per contrastare la criminalità è permettere agli agenti della Locale di accedere allo Sdi (il sistema di indagine delle forze dell’ordine; ndr) per sapere se le persone che fermano per strada sono pericolose o meno. Oggi questo non è possibile. Dire ‘armatevi e partite’ è un modo di fare che non ci piace”.

All’incontro di sabato tra lei e il ministro non ci si arriva certo in un clima di massima collaborazione...

“Le risposte del ministro mi sono sembrate un po’ nervose, ma è un bene che si abitui a un dibattito franco, perché è quello che serve per raggiungere una intesa partendo da distanze politiche importanti. Io ci sto a fare un patto per Bologna bipartisan che sia un modello per il Paese, per mettere la sicurezza in cima all’agenda politica, ma senza ricatti, senza dovere accettare le bandiere politiche del centrodestra come pre-condizione necessaria. La nostra mano è tesa, ma per discutere di temi e proposte concrete”.