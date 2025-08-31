Matteo Renzi alla Festa dell’Unità di Bologna: “Pipe per il crack? Scelta sbagliata”

Bologna, 31 agosto 2025 – “La politica è qui: meno tweet e più voti”. Ospite alla Festa dell’Unità al parco Cevenini è Matteo Renzi, oggi presidente di Italia Viva ma con un passato da segretario nazionale tra le fila del Partito democratico. E poi, sempre nel 2014 quando era Presidente del Consiglio, a Bologna Renzi ha lanciato il ‘patto del tortellino’, riunendo i giovani leader della sinistra europea con l’obiettivo di fare squadra. L’ex leader dei dem è accolto dagli applausi in sala Stefani, ma a chi dal pubblico gli chiede di tornare nei dem, Renzi invita al “relax”: “Non torno nel Pd ma è ancora attuale il tema di costruire una sinistra unita e vincente. Serve un centrosinistra capace di stare sui contenuti”, apre il suo intervento Renzi.

Camminata tranquilla, si informa sui ruoli della nuova segreteria Pd provinciale, poi scatta un selfie con una signora. “Meloni è al governo perché il centrosinistra è disunito e spappolato”, attacca dal palco. E poi: “È importante che il Pd sia forte e che ci siano dentro tutti se vogliamo evitare che ‘l’influencer’ (come Renzi chiama la Meloni, ndr) chieda pieni poteri al Quirinale. Il bene del Paese viene prima di tutto, io in nome della politica ho fatto di tutto”, dice Renzi.

Da qui si scatena un piccolo dibattito in fondo alla sala. “Vorrei dirvi ‘state sereni’ ma potreste offendervi”, scherza Renzi. Al parco Cevenini il dialogo tra l’onorevole Andrea De Maria e il ‘presidente’ Renzi è un modo per approfondire il progetto di un centro riformista che guarda a sinistra. Si è parlato di sicurezza, cervelli in fuga e anche carovita e affitti. Un momento ricco di politica, introdotto da Chiara Berti, delegata Pd provinciale a Sviluppo economico e imprese, e moderato dal vicedirettore de il Resto delCarlino Valerio Baroncini. “Il Pd è forte se unito, serve un partito che si radichi nella società, mettendo in campo un progetto di cambiamento”, dice De Maria. Che poi si scaglia contro la destra bolognese: “Non hanno nessuna idea, fanno ‘la guerra’ a Bologna. Vedete una proposta fatta da loro? Sulla sicurezza abbiamo più proposte noi, la destra fa solo propaganda”.

A proposito di spaccio e droga, Renzi commenta la scelta del Comune di distribuire pipe gratis per consumare il crack: “Non sono d’accordo con la scelta del sindaco Lepore, per me non è una sperimentazione vincente”, dice. Poi fa un ragionamento più ampio: “O siamo nelle condizioni di bonificare le aree di spaccio o avremo dato un segnale pessimo alle fasce più deboli che più di tutte pagano l’insicurezza”.