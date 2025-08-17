Metropoli, Lepore è il sindaco più amato

Matteo Lepore è il sindaco metropolitano più amato. In testa alla graduatoria secondo il sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21, c’è proprio il primo cittadino nostrano con il 58,7% del consenso, staccando in seconda posizione il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (56,9%), e quello di Cagliari, Massimo Zedda (56,2%). Un dato in controtendenza rispetto alle ultime rilevazioni: il ‘Governance poll 2025’ del Sole 24 Ore sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzato dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi, a giugno mostrava ad esempio il consenso di Lepore in calo, con il sindaco passato dalla 37esima alla 58esima posizione (-8,4% dei consensi).

Secondo Affaritaliani, poi, è ancora il presidente del Veneto, Luca Zaia, il governatore più amato dagli italiani con un consenso in crescita al 67,9%. Al secondo posto come fiducia Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) con il 63,1%, mentre completa la tripletta leghista in terza posizione Attilio Fontana, presidente della Lombardia, con il 60,7%. Tra le intenzioni di voto per i partiti, Fratelli d’Italia è sopra il 30%, la Lega è stabile al 9% davanti a Forza Italia, mentre il Pd è al 20% e il Movimento 5 Stelle – in forte crescita – al 12,2%. Sotto il 6% Alleanza Verdi Sinistra.

Il sondaggio è stato realizzato su un campione di circa 1.000 intervistati che "rappresenta la popolazione italiana adulta, stratificato per genere, età, provenienza, professione e livello d’istruzione, con interviste telefoniche e online, a cavallo tra la seconda e la terza settimana di agosto.

fra. mor.