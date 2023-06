Morta Flavia Franzoni Prodi, le reazioni. Mattarella e Meloni: “Profondo cordoglio”. Schlein: “Tutto il Pd si stringe attorno a Romano”

Bologna, 13 giugno 2023 – La morte di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi ha lasciato tutti sbigottiti. Immediatamente si sono moltiplicate le reazioni del mondo politico e non solo. Scomparsa a 76 anni per un improvviso malore mentre si trovava in Umbria, era molto conosciuta e amata a Bologna, soprattutto nel sociale.

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha espresso “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia”, così come la premier Giorgia Meloni: "La mia più sentita vicinanza a Romano Prodi per la scomparsa della moglie. Un abbraccio e un pensiero alla famiglia e a tutti i suoi cari". Cordoglio anche dai ministri Salvini, Piantedosi e Casellati, e dal presidente del Senato La Russa.

Romano Prodi con la moglie Flavia Franzoni (2017)

"Siamo tutte e tutti sconvolti di fronte alla morte improvvisa di Flavia Franzoni. E in questo momento di enorme dolore vogliamo stringerci attorno a Romano Prodi e a tutta la loro famiglia con il grande affetto mio personale e di tutta la comunità democratica". Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. "È impossibile - aggiunge - riassumere lo spessore intellettuale, le qualità e la passione civile di Flavia Franzoni, sempre così attenta alle fragilità sociali e impegnata a fianco degli ultimi, grande innovatrice delle politiche sociali. Ci mancheranno, tanto, la sua capacità di analisi e la sua profondità di pensiero, il suo consiglio sempre prezioso".

Pier Luigi Bersani le fa eco, dicendosi "profondamente colpito, mi stringo con un forte abbraccio a Romano e ai suoi figli, nel ricordo di una donna straordinaria".

E non si è fatto attendere il sentito ricordo del presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini così come quello del sindaco di Bologna Matteo Lepore. "Flavia Franzoni era una persona speciale. Docente universitaria, osservatrice della società, discreta, ma sempre attenta e presente afferma Bonaccini -. Una donna di grande umanità e intelligenza. A Romano, ai figli e a tutta la famiglia Prodi un forte abbraccio in questo momento così difficile".

Per il sindaco di Bologna Matteo Lepore "è un grande dolore per la città di Bologna e per l'amministrazione comunale. Noi siamo molto vicini alla famiglia, al professor Prodi, ai figli. Flavia Franzoni ha collaborato con le istituzioni bolognesi, è stata sempre accanto agli ultimi e il suo contributo è stato molto importante per un'idea di città più inclusiva. Credo davvero che oggi sia una giornata in cui Bologna perde una delle sue figure più importanti, una donna dai grandi valori, per questo siamo accanto a tutti loro con un grande abbraccio". "Ho sentito alcuni componenti della famiglia Prodi e trasmesso loro le condoglianze di tutta l'amministrazione".

Il senatore bolognese Pier Ferdinando Casini tra i primissimi a intervenire, si è detto "attonito nell'apprendere della scomparsa di Flavia, mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz'altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita". Anche il commissario Ue, Paolo Gentiloni, su Twitter si dice "Profondamente colpito dalla notizia della improvvisa scomparsa di Flavia Franzoni, donna forte e sempre presente nelle storie comuni di questi decenni. Abbraccio Romano Prodi e tutta la sua famiglia". Si unisce alle condoglianze il deputato bolognese Pd Andrea De Maria: "Una personalità di altissimo profilo, grande umanità, cultura ed intelligenza. Alla sua famiglia tutte le mie condoglianze".

Il cardinale Matteo Zuppi, in queste ore a Roma per impegni Cei, "appena appresa la notizia della morte di Flavia Franzoni Prodi, esprime a nome della Chiesa di Bologna vicinanza nella preghiera, cordoglio e partecipazione al dolore del marito Romano Prodi, dei figli e della famiglia". Lo si legge in una nota della diocesi. "L'arcidiocesi di Bologna e il suo Arcivescovo Card. Matteo Zuppi - dicono i vicari generali mons. Stefano Ottani e Giovanni Silvagni - affidano a Dio, Padre della vita e della misericordia, Flavia Franzoni Prodi, morta improvvisamente questo pomeriggio, ricordando il suo grande impegno sociale e accademico. Non si possono dimenticare Flavia e Romano sempre insieme, nelle occasioni ufficiali e nella fedele partecipazione alla vita ecclesiale, anzitutto nella loro parrocchia di San Giovanni in Monte e nelle varie celebrazioni diocesane, offrendo un esempio silenzioso ed eloquente di vita e di fede. La comunità diocesana si stringe al marito Romano, ai figli e a tutti i familiari nel dolore e nella speranza cristiana, con serena fiducia nella potenza della Pasqua del Signore Gesù, sorgente di risurrezione e di pace".

Il governatore del Veneto, Luca Zaia ha voluto esprimere il suo "personale cordoglio e quello delle istituzioni della Regione Veneto a Romano Prodi, per la scomparsa odierna della moglie".

"Ho appreso con grande dolore della scomparsa di Flavia. Era una persona di grande statura intellettuale e professionale. Una donna di straordinaria umanità e intelligenza. Mancherà alla sua famiglia, ma mancherà a tutti quanti noi. A Romano, ai figli e a tutta la famiglia va in questo momento un sincero sentimento di vicinanza, di cordoglio da parte mia, dell'Amministrazione comunale di Reggio Emilia e di una città intera, la sua città". Lo scrive il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi.

"Sono profondamente colpito e addolorato per la scomparsa di Flavia Franzoni, compagna di una vita di Romano Prodi". Lo scrive in una nota Piero Fassino, deputato del Partito Democratico e già segretario dei Ds. "Ne ricordo la tempra morale, la passione politica, la dedizione ai temi della solidarietà e dei diritti sociali. A Romano, ai figli e a tutta la famiglia il mio più affettuoso e fraterno abbraccio", conclude.