Morte Berlusconi, Bignami (Fd’I): “In Regione Emilia-Romagna niente bandiere a mezz’asta”

Bologna, 13 giugno 2023 - "Dispiace vedere come la Regione Emilia-Romagna e molti altri Comuni non abbiano ritenuto di mettere le bandiere a mezz'asta come disposto dalle autorità di Stato per la scomparsa del presidente Berlusconi".

Lo evidenzia su Facebook (con tanto di foto a documentare che le bandiere sono nella loro normale posizione), il viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami (Fd’I), augurandosi che "sia solo distrazione". E alla Regione si rivolge anche Luca D'Oristano, capogruppo Fd’I al Comune di Pianoro (Bologna), rilanciando la segnalazione di Bignami: le bandiere dell'Italia e dell'Europa alle 11.52 di oggi "sono ancora issate sulle aste della sede della Regione". Eppure, c'era la disposizione del Governo che prevede "dal 12 al 14 giugno 2023, l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero" ed "il 14 giugno 2023, giornata di celebrazione delle esequie di Stato, è dichiarato lutto nazionale", ricorda D'Oristano. Che, in una mail spedita in Regione si augura che si possa "provvedere quanto prima nel rispetto di un uomo di Stato quale essere il compianto presidente Silvio Berlusconi".