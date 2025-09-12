Bologna, polemica sulla mostra ‘Arte proibita’. Il pagliaccio del McDonald’s sulla croce, FdI: “Oltraggio inaccettabile”

Bologna, 12 settembre – Fratelli d'Italia si scaglia contro la mostra ‘Arte proibita’ a Palazzo Albergi, a Bologna (dal 17 ottobre al 6 aprile 2026). Un’esposizione che secondo la presentazione “riflette e discute sul tema della censura nell'arte”, con “oltre 50 opere di grandi artisti internazionali che esplorano come la censura abbia sempre limitato la libertà d'espressione, per motivi politici, religiosi, sociali o morali”. L’oltraggio, secondo i meloniani, sarebbe al simbolo della fede cattolica per eccellenza: la Croce.

Nello specifico è già polemica su una delle opere in mostra, che ritrae il pagliaccio mascotte del McDonald’s, la nota catena di fast food, martire sulle Croce nelle sembianze di Cristo. Un’immagine che ha fatto rivoltare FdI: “È inaccettabile che a Bologna, a Palazzo Albergati, venga ospitata una mostra che offende in modo volgare e blasfemo i simboli religiosi – attacca Francesco Sassone, consigliere regionale di FdI –. L’anteprima diffusa dal portale Emilia Romagna Turismo, sito ufficiale dell’Assessorato regionale al Turismo, è un palese oltraggio alla Croce e ai simboli cristiani. Non ci sono parole, si tratta di una provocazione vergognosa ed offensiva per tutti i cristiani e la nostra città. Ci auguriamo che non siano stati usati fondi pubblici perché, purtroppo l’assessorato al Turismo, non è nuovo all’uso di risorse dei cittadini per iniziative divisive: ricordiamo i 116.000 euro spesi per promuovere il turismo LGBTQ+ con un bollino di certificazione per gli alberghi. Chiediamo chiarezza immediata davanti a questa vergogna: vogliamo sapere se sono stati usati soldi pubblici anche per questa mostra vergognosa e in quale misura. Presenteremo un’interrogazione in Regione per fare piena luce”.

Attacca anche Marta Evangelisti, capogruppo dei meloniani nell’Assemblea legislativa: “L’anteprima stessa della mostra, pubblicata sul portale Emilia Romagna Turismo, rappresenta un chiaro e disgustoso oltraggio alla Croce, il simbolo più importante della fede cristiana. Una provocazione blasfema che si traduce in un danno d’immagine inaccettabile per Bologna e per l’Emilia-Romagna: invece di promuovere la cultura autentica, che nella nostra terra abbonda, si sceglie di dare spazio a contenuti scandalosi e offensivi. Inoltre, è doveroso chiarire se e quanti fondi pubblici siano stati destinati a questa operazione vergognosa. I cittadini hanno diritto di sapere se il loro denaro viene sprecato per finanziare iniziative che oltraggiano la loro identità culturale e religiosa. Per questo motivo presenteremo un’interrogazione in Regione per chiedere conto dei costi sostenuti. Altro che ‘libertà d’espressione’: qui siamo davanti a un insulto ai valori più profondi della nostra comunità”.

Stefano Cavedagna, europarlamentare di FdI, rincara la dose: “Il Comune di Bologna fermi qualsiasi promozione della mostra ‘Arte Proibita’ che si terrà a Bologna perché è blasfema e offensiva dei valori cristiani e non solo. Promossa dai siti di Bologna Welcome e da quello regionale della cultura, è una mostra che si fa vanto di esporre ciò che normalmente viene censurato su temi religiosi, sessuali e morali. Un oltraggio ai simboli religiosi in particolare il crocifisso con le sembianze di Ronald McDonald, così come all’interno della rassegna, ospitata dal Museo di Barcellona, il pacchetto di fiammiferi che riporta la scritta ‘l’unica chiesa che illumina è quella che brucia’. Benché si tratti di un'iniziativa privata, ci auguriamo che il Comune e altri enti pubblici non abbiano partecipato economicamente a questa iniziativa e chiediamo che venga rimossa dalla promozione comunale e revocate le agevolazioni della card cultura. Il Comune non accordi sconti o agevolazioni a questa mostra blasfema e ne fermi qualsiasi tipo di promozione”.