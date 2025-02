Nuovi binari e polemiche: “Tutti vanno ascoltati, ma l’Alta velocità si farà”

Bologna, 1 febbraio 2025 – Una “importante occasione” da cogliere, ma attraverso un “progetto sostenibile” e (per quanto possibile) condiviso con le comunità locali.

Irene Priolo, assessora regionale alla Mobilità e ai Trasporti, vede così il (contestato) progetto del quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, entrato in una fase calda dopo la recente chiusura del periodo riservato alle osservazioni di enti locali, portatori di interesse e semplici cittadini.

Assessora Priolo, è terminato il periodo riservato al dibattito pubblico. Cosa aspettarsi di qui in avanti?

“Tutte le osservazioni inviate a Rfi (Rete ferroviaria italiana) saranno un contributo importante e un punto di partenza per definire il progetto e il tracciato futuro di questa infrastruttura. La sfida sarà quella di definire con i territori un progetto sostenibile, che sia sufficientemente integrato con le infrastrutture esistenti o in divenire, con gli strumenti pianificatori e con le necessità materiali e di sviluppo delle comunità locali”.

I cittadini contrari all’opera lamentano innanzitutto una carenza d’ascolto. In settimana a Imola sono arrivati in più di 250 all’incontro organizzato dai comitati spontanei nati a San Lazzaro, Castel San Pietro, Imola e Solarolo.

“L’ascolto di questi territori è stata una delle mie priorità. È naturale che, quando si parla di infrastrutture importanti, il dibattito sia acceso; sarebbe innaturale il contrario, ma dobbiamo tenere a mente l’obiettivo: permettere alla mobilità ferroviaria i necessari sviluppi e qualificazioni per dare una risposta adeguata alle esigenze delle persone, dei territori e dell’ambiente. Comunque, poiché ancora un progetto definitivo non esiste, non mancheranno sicuramente occasioni di confronto in futuro”.

A spaventare i comitati è in particolare il progetto del viadotto, ritenuto troppo impattante per il territorio. Preferiscono l’ipotesi sotterranea, con un tunnel ferroviario, alternativa vista di buon occhio anche dai sindaci ma che Rfi ha scartato sin da subito a causa del rischio idraulico. Lei cosa ne pensa?

“Andrà cercata la soluzione migliore e più idonea, in accordo e stretto rapporto con tutte le amministrazioni. Certamente è fondamentale che vengano valutate tutte le possibilità per perseguire il massimo affiancamento alle infrastrutture esistenti, analizzando e rendendo esplicite le analisi svolte, anche in relazione alle diverse tipologie costruttive in rilevato, viadotto e galleria e le valutazioni sui loro impatti ed effetti. Parallelamente, sarà necessario porre attenzione alla fragilità idraulica ed idrogeologica delle aree interessate, al fine di non arrecare pregiudizio alla sicurezza delle comunità e dei territori attraversati, oltre che degli stessi passeggeri”.

L’ultima alternativa proposta dai comitati è collegare il porto di Ravenna con gli altri nodi, compreso quello di Altedo, senza intaccare le linee storiche e sgravandole del traffico merci. Pensa sia fattibile?

“So che i comitati hanno presentato un’osservazione in questo senso. Spetterà al proponente valutare nel merito anche questa proposta, fermo restando che il nostro obiettivo è un potenziamento infrastrutturale che consenta di sviluppare l’offerta di servizi ferroviari metropolitani e regionali, nella tratta Bologna-Castel Bolognese, linea oramai satura. L’opera è l’unica proposta e finanziata dallo Stato al di fuori del Pnrr, inserita nel contratto di programma di Rfi, ed è finalizzata alla promozione del trasporto ferroviario con caratteristiche di alta velocità e alta capacità sulla linea Adriatica. Certo, ritengo indispensabile che la Regione lavori per non perdere questa importante occasione”.