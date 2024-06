Nuovo sindaco di Pianoro, lotta all’ultimo voto tra Vecchiettini e Zuffi nel ballottaggio

Bologna, 24 giugno 2024 – Una sfida all’ultimo voto, come da previsione, quella nel ballottaggio per il nuovo sindaco di Pianoro: quando sono state scrutinate 16 sezioni su 19, Luca Vecchiettini conduce con il 52,15% (3.231 voti) su Marco Zuffi, che insegue con il 47,85% (2.964 voti).

L’affluenza

Al secondo turno ha votato il 52,46% dei pianoresi. Un dato in calo rispetto a quello del primo turno (66,62%%).

I due sfidanti

La sfida al secondo turno è tra i due candidati Marco Zuffi, a capo di una coalizione di centrosinistra (già appartenente all’amministrazione di Franca Filippini) e che il 10 giugno ha raggiunto il 45,37%, e Luca Vecchiettini, ex leghista oggi civico under 30 già consigliere di opposizione nello scorso mandato e appoggiato dalle liste civiche ‘Enjoy Pianor’, ‘Io c’entro’, ‘Saliera per Pianoro’ e ‘Pianoro Civica’ e che si è fermato al 36,61% dei voti nella prima tornata.

Risultati ballottaggio a Pianoro in diretta