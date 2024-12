Orioli si dimette: “Voglio dare spazio al mio lavoro e alla mia famiglia”

Bologna, 13 dicembre 2024 – “Voglio dare spazio al mio lavoro e alla mia famiglia”. Così Valentina Orioli, assessora alla Mobilità del comune di Bologna ha annunciato di lasciare il suo ruolo in giunta. “Farò altro nella vita, nel prossimo futuro. È una decisione maturata. Ne ho parlato con il sindaco e ho sentito che non fosse più giusto prendere spazio per il mio lavoro vero e anche per la mia famiglia che ha dei bisogni molto speciali, quindi abbiamo deciso di dare oggi questa notizia”.

L'annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa a Casalecchio di Reno di annuncio della candidatura al Mit del progetto della linea blu del tram. "Io sul tram voglio salire - ha commentato Orioli, prima sostenitrice del progetto -tornerò al mio lavoro e lo dico in un bellissimo momento, consegnando alla città di Bologna e alla città di Casalecchio questo progetto che è un coronamento di tutto il lavoro che abbiamo fatto sul tram”.

Già assessora all'Urbanistica e ambiente e vicesindaca nella Giunta Merola, Orioli è architetta e professoressa associata di Tecnica e pianificazione urbanistica al Dipartimento di architettura dell'Università di Bologna.