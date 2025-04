Ozzano, revocata la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

Ozzano (Bologna), 25 aprile 2025 - Una decisione importante quella presa, nel corso del consiglio comunale di ieri sera, alla vigilia della Festa della Liberazione, a Ozzano dell'Emilia.

Il Comune di Ozzano dell’Emilia ha revocato la cittadinanza onoraria concessa a Benito Mussolini nel lontano 18 maggio 1924 . La decisione è stata presa nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di ieri sera - giovedì 24 aprile - con 15 voti a favore e 2 contrari, nello specifico si tratta dei consiglieri di minoranza di SiAmo Ozzano Monia Vason e Gerardo Tranchitella. “La cittadinanza onoraria a Benito Mussolini fu concessa da Ozzano dell’Emilia in un periodo e contesto storico totalmente diverso da quello attuale, quando tantissimi Comuni furono in un certo senso sollecitati a rendergli omaggio attraverso un atto simbolico e politico - ha spiegato, a margine, il sindaco Luca Lelli -. A chiederne la revoca è stata l’Anpi locale e come amministrazione non abbiamo esitato a rispondere all’appello, e a procedere con il ritiro attraverso un atto del Consiglio comunale".

Il primo cittadino ozzanese ha, poi, aggiunto: "La revoca è avvenuta a ridosso del 25 aprile perché abbiamo voluto dare anche un segnale forte, puntando l’attenzione sull’impegno che da sempre abbiamo nel promuovere una società basata sui valori di democrazia e libertà”.