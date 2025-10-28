Palestina, Marco Lisei (FdI) contestato dagli studenti al liceo Minghetti

Bologna, 28 ottobre 2025 – ‘Fuori i fascisti e i sionisti dalle scuole. Lisei non sei il benvenuto’. Un’accoglienza rovente, quella che hanno riservato gli studenti del collettivo Osa (Opposizione studentesca d’alternativa) a Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia, che era stato invitato a parlare al liceo Minghetti dall’assemblea di istituto.

Il picchetto degli studenti per impedire a Lisei di arrivare in aula

Davanti all’ingresso principale, dunque, il picchetto di studenti che voleva impedire a Lisei di arrivare in aula: “Se fosse stato per loro, sarei dovuto restare fuori. Per senso di responsabilità – spiega il senatore – ho acconsentito a entrare dall’ingresso secondario, come suggeritomi dalle forze dell’ordine”.

La contestazione al Governo Meloni fuori dal liceo

I cori e le contestazioni al governo Meloni sono proseguite all’interno dell’istituto, “accompagnandomi all’aula del confronto. Li ho deliberatamente ignorati, anche qui per evitare tensioni”. Durissimi gli slogan all’esterno: “Governo complice del genocidio, FdI ha le mani sporche di sangue” dei palestinesi.

L’intervento del collettivo Osa all’assemblea d’Istituto

Intanto, il grosso degli studenti che contestavano è stato lasciato fuori, ma una piccola delegazione di Osa è intervenuta all’assemblea di istituto per esporre le proprie ragioni. Il tema era quello del conflitto in Medio Oriente. “Hanno contestato le mie idee ed esposto le loro – continua Lisei -, ma non mi hanno impedito di parlare. Nell’aula, il dibattito ha mantenuto toni civili, hanno fatto domande e io ho risposto. Fuori il clima era però arroventato”.

Una mattinata ad alta tensione, insomma, senza però che sia degenerata in scontri.