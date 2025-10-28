Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Bologna
PoliticaPalestina, Marco Lisei (FdI) contestato dagli studenti al liceo Minghetti
28 ott 2025
ANDREA BONZI
Politica
Palestina, Marco Lisei (FdI) contestato dagli studenti al liceo Minghetti

Picchetto degli attivisti di Osa, il senatore era stato invitato dall’assemblea di istituto del liceo bolognese. “Clima arroventato e slogan contro il governo, ma non mi hanno impedito di parlare”

Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia

Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia

Bologna, 28 ottobre 2025 – ‘Fuori i fascisti e i sionisti dalle scuole. Lisei non sei il benvenuto’. Un’accoglienza rovente, quella che hanno riservato gli studenti del collettivo Osa (Opposizione studentesca d’alternativa) a Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia, che era stato invitato a parlare al liceo Minghetti dall’assemblea di istituto.

Il picchetto degli studenti per impedire a Lisei di arrivare in aula

Davanti all’ingresso principale, dunque, il picchetto di studenti che voleva impedire a Lisei di arrivare in aula: “Se fosse stato per loro, sarei dovuto restare fuori. Per senso di responsabilità – spiega il senatore – ho acconsentito a entrare dall’ingresso secondario, come suggeritomi dalle forze dell’ordine”.

La contestazione al Governo Meloni fuori dal liceo

I cori e le contestazioni al governo Meloni sono proseguite all’interno dell’istituto, “accompagnandomi all’aula del confronto. Li ho deliberatamente ignorati, anche qui per evitare tensioni”. Durissimi gli slogan all’esterno: “Governo complice del genocidio, FdI ha le mani sporche di sangue” dei palestinesi. 

L’intervento del collettivo Osa all’assemblea d’Istituto 

Intanto, il grosso degli studenti che contestavano è stato lasciato fuori, ma una piccola delegazione di Osa è intervenuta all’assemblea di istituto per esporre le proprie ragioni. Il tema era quello del conflitto in Medio Oriente. “Hanno contestato le mie idee ed esposto le loro – continua Lisei -, ma non mi hanno impedito di parlare. Nell’aula, il dibattito ha mantenuto toni civili, hanno fatto domande e io ho risposto. Fuori il clima era però arroventato”.

Una mattinata ad alta tensione, insomma, senza però che sia degenerata in scontri. 

© Riproduzione riservata