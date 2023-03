Pd, incontro Schlein e Bonaccini oggi a Bologna

Bologna, 3 marzo 2023 – Il clima di attesa finisce qui. Oggi pomeriggio a Bologna la neo eletta segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il suo sfidante, il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini si incontreranno per il primo faccia a faccia dopo il derby delle primarie giocato ai gazebo.

Dopo la vittoria di Schlein, che ha ribaltato i voti dei circoli vincendo su Bonaccini con il 53,8% dei voti, i due sfidanti avranno il primo confronto anche sull’organizzazione del Pd.

Da giorni si rincorrono voci, non confermate, della possibilità che Schlein offra la presidenza dem a Bonaccini.

Da parte sua, il presidente dell'Emilia Romagna, dopo l’incontro di pace col sindaco di Bologna Matteo Lepore, ha rinnovato "la disponibilità a dare una mano" in un'intervista al Corriere. "Non parliamo adesso di incarichi, perché il tema non è Stefano Bonaccini, ma unire e rafforzare il Pd. E credo spetti ad Elly indicare il modo in cui si possa darle una mano".