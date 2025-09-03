Pipe di crack gratis a Bologna, de Pascale: “Basta speculazioni politiche”

Bologna, 3 settembre 2025 – Le pipe di crack gratuite continuano a far discutere. A intervenire è anche il governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che invita a distinguere tra “i compiti e le funzioni della politica” e le scelte operate dai sanitari per la gestione di un tema complesso come quello delle dipendenze. Il governatore, ricordando la distribuzione di siringhe sterili per i tossicodipendenti negli scorsi decenni, fa riferimento al principio della “minimizzazione del danno”.

Michele de Pascale, Governatore dell'Emilia-Romagna: interviene sul caso delle pipe per il crack di Bologna

“Sono però inaccettabili però le parole di chi, per interesse politico, dice che questa scelta sarebbe un modo di incentivare l’uso della droga – ci tiene però a sottolineare del Pascale –. Ci vuole rispetto, basta alla politica che commenta tutto in un clima di continuo scontro. Bisogna sapere ciò di cui si parla”.

La decisione del Comune, che riguarda i consumatori della sostanza stupefacente, aveva scatenato le ire dell’opposizione, ed era stata difesa dall’assessora alla Salute, Matilde Madrid. “La sperimentazione si basa su evidenze scientifiche e abbiamo un solo obiettivo: la salute delle persone, anche di quelle più marginali. Stiamo intercettando chi ha dipendenze, chi fa vita di strada e abbiamo osservato ricadute positive. La salute è migliorata con l’utilizzo di materiale sterile monouso. Inoltre – ha sottolineato – le persone, avendo aumentato il livello di consapevolezza sulla propria salute e i propri bisogni, hanno chiesto aiuto per uscirne e le abbiamo accompagnate al Sert”.