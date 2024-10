Grillini, politico e attivista: “Bologna, città che protegge”

Bologna, 31 ottobre 2024 – Il ‘mio quartiere’, la rubrica del nostro podcast il Resto di Bologna, oggi ha come protagonista Franco Grillini. Politico, attivista e oggi presidente onorario di Arcigay, racconta la ‘sua’ Bologna. “Una città uterina”, la definisce Grillini, “perché ti protegge. Chi nasce qui o viene adottato, a un certo punto si sente avvolto. E vista questa protezione diventi subito nostalgico. Quando sei di Bologna e vai via arriva la nostalgia canaglia. Per tutto: i colori, il cibo, gli odori, i portici. E così quando vado a fare i miei viaggi dopo po’ desidero di tornare”.

Un capitolo del racconto di Grillini è dedicato ai portici, e alla ‘sua’ San Vitale, dove vive dopo essersi trasferito da Corticella nel 1979: “È il portico più lungo del centro e qui si svolge tutto. Il bello dei portici? È che ti proteggono, ti permettono di ripararti e incontrare amici”.

La passeggiata ideale di Grillini parte da via San Vitale, ma sono tante le tappe nei locali perché - ride - “io sono un tipo di bar. Mi piacciono, sono strumenti di socializzazione importanti”.

Il presidente onorario di Arcigay racconta anche i tempi del Cassero, le sue battaglie Lgbtqi, la grande festa per il Nettuno d’oro con l’ex sindaco Virginio Merola, le tante discussioni di politica che “facevamo di notte e che oggi non si fanno più”.

Per questo, “vorrei per il futuro della nostra città che tornasse un po’ di passione. Certo, i tempi sono cambiati - ammette - non siamo una città che vive di politica. Ma pensando al futuro mi auguro che torni un po’ di quella vivacità”.

Infine, un augurio su tutti: “Che non ci siano più alluvioni. Non potevamo immaginare quello che è successo. Il Ravone ci ha tradito. Ora la speranza è che arrivino le risorse per sistemare la nostra meravigliosa città”.

