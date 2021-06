Bologna, 20 giugno 2021 - Urne chiuse dalle 21 per le primarie di Bologna. E' in corso lo spoglio, ma ormai Matteo Lepore, assessore alla Cultura uscente della giunta Merola, è stato dichiarato vincitore anche dal segretario nazionale Enrico Letta. Lo scarto su Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena, appare ormai molto netto. Va ricordato che il vincitore sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali del prossimo autunno.

Delusione al quatier generale di Isabella Conti

I seggi

Ecco i primi risultati ufficiosi: Lepore sarebbe in vantaggio ai seggi Savena, Caserme Rosse, Dossetti, Casteldebole e Borgo Reno attestandosi così intorno al 60%. Invece Isabella Conti sarebbe leggermente in testa al seggio Colli, nella zona del centro storico.

I dati parziali dello spoglio: alla Dozza ci sarebbe un 62,75% a favore di Matteo Lepore, mentre Isabella Conti sarebbe al 37,54%. A Reno invece l'assessore conquisterebbe il 77% contro il 23% di Conti. Lepore sarebbe in vantaggio anche al Pilastro e Borgo Panigale. Al circolo Dossetti, quello in zona Barca, Lepore ha conquistato 248 voti, doppiando Isabella Conti, ferma a 121.

Il voto online

Il voto provvisorio dei dati online, vedono in vantaggio Matteo lepore: un dato a sopresa perché, in questa particolare modalità di voto Isabella Conti era stata data come favortita. I primi dati sono 2.495 voti per Lepore e 2.058 per Isabella Conti, 6 schede bianche. Sono oltre 4.500 gli iscritti al voto online, quindi lo spoglio non è completo.

Letta: scommessa vinta

"Bene! La prima scommessa è vinta. Le #primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come preCovid. Il successo di #Lepore e #Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di centrosinistra è con noi. Avanti!", twitta il segretario nazionale Pd che poco prima della chiusura dei seggi aveva voluto ringraziare i volontari: "Grazie ai tanti volontari che hanno reso possibile questa festa di partecipazione e democrazia. Il popolo di centrosinistra, democratico e progressista c'è, orgoglioso di esserci a Roma come a Bologna".

Il sindaco Merola: allaenza con il M5s

Soddisfatto anche il sindaco uscente, Virginio Merola: "Lepore sarà un ottimo candidato per le elezioni di ottobre. E' stata una vittoria della alleanza larga, che coinvolge anche il Movimento 5 Stelle e Coalizione civica. Questo è importante anche per il Pd nazionale, perché segna la posibilità di un percorso. Adesso si deve lavorare tutti insieme per le elezioni di ottobre, anche se abbiamo davanti una destra improbabile perché aspettavano noi per decidere il loro candidato".

Il segretario provinciale Pd Luigi Tosiani

"Si delinea una vittoria di Lepore, il candidato Pd sostenuto da altre forze della coalizione: se sarà confermata sarà una vittoria importante. A Isabella Conti dico: l'esperienza che ha messo in campo è e restarà preziosa - sottoliena il segretario provinciale -, è stato un dibattito vivace e acceso che ha prodotto tantissimi contenuti. Li sapremo mettere a sistema nel cammino che ci porterà ad ottobre. Perché questa è la semifinale e non la finale: la partita vera sarà a ottobre e la giocheremo con la stessa maglia".

La battaglia delle primarie

Durante la campagna per le primarie, Lepore e la Conti non se le sono mandate a dire. La sindaca di San Lazzaro, iscritta a Italia Viva ma dimissionaria dagli incarichi di partito e in gara come indipendente sostenuta da ampi pezzi del Pd, ha persino attaccato l’ex premier Romano Prodi. Il professore aveva detto che “alle primarie deve scorrere il sangue. E bisogna farle molto in anticipo perché il sangue possa raggrumarsi”. La Conti ha replicato: “Sono rimasta abbastanza meravigliata, devo dire la verità, abbastanza ferita. Perché quella del centrosinistra è stata la mia casa per tutta la vita, è la mia comunità”.

La battaglia con l’assessore alla Cultura è stata la battaglia più bollente per la sinistra italiana. Tutto sembrava spianato per Lepore, finché Matteo Renzi ha lanciato la Conti. Un ‘peccato originale’ che ogni giorno viene ribadito da dirigenti ed esponenti dem, nonostante lei abbia fatto di tutto per smarcarsi.

Poi lo strappo di assessori, big locali e nazionali (come l’europarlamentare Elisabetta Gualmini), anche loro con la Conti. Settimane scandite da continui attacchi con la ciliegina dei ricorsi al giurì nazionale per l’appoggio a Isabella. Lepore, forte dell'appoggio del segretario nazionale del Pd Enrico Letta, è andato avanti con la propria idea di città con un occhio a sinistra, creando un ticket con Emily Clancy di Coalizione Civica.

I programmi

“Abbiamo tanto da fare, è una grande opportunità: la mia parola del cuore, oltre che cura, è coraggio”. Con quest’ultima parola, sottolineata anche nel video che lanciò la sua candidatura alle primarie, Isabella Conti ha disegnato la sua Bologna. “Questa è una città coraggiosa, che guarda oltre agli steccati, è una città ancorata nei valori di centro sinistra, ma che vuole entrare nei valori e nel sangue della gente per migliorarne le vite”. Il programma della sindaca di San Lazzaro sottolinea di più le urgenze sociali. Il suo cavallo di battaglia sono i nidi gratuiti. E poi più risorse e sanità di prossimità, ostetriche a casa, sgravi Imu, un piano per la casa pubblica.

Prima dell’appello finale al voto, durante il confronto organizzato dal Carlino, Matteo Lepore ha citato la sua parola del cuore, mostrando il pupazzettp do Peppa Pig che gli ha dato la figlia Irma (in platea con il fratellino Orlando): “Abbiamo bisogno di solidarietà, parola che dobbiamo riscoprire a Bologna”.

Entrambi i candidati invocano una svolta verde. Lepore propone la creazione di sei nuovi parchi urbani metropolitani, il consolidamento del bosco urbano per i Prati di Caprara e, soprattutto, un Passante green. Di Passante vuole riparlare anche la Conti, così come del tram, di cui vorrebbe cambiare il percorso perché ritenuto troppo impattante. A breve scopriremo chi avrà titolo a portare questi temi alla grande sfida col centrodestra.