Primarie Pd, Bonaccini e l’ultimo comizio a Bologna: “Se sarò segretario, lavorerò per unire il partito”

Primarie Pd in Emilia Romagna: come si vota, dove si trova il proprio seggio e cosa serve

Bologna, 25 febbraio 2023 – "Ho voluto chiudere a Bologna perché è casa mia. E se diventerò segretario, ve lo prometto, lavorerò per unire e per mandare a casa le Destre anche in Italia". La pioggia non ha fermato Stefano Bonaccini, che in piazza de' Celestini, a due passi dalla casa di Lucio Dalla e cullato dalle note di 'Piazza Grande' ha chiuso la cavalcata della sua campagna verso le primarie del Pd di domani.

"Il Pd deve tornare tra le persone, se sarò segretario costruirò un nuovo gruppo dirigente pescato nei territori che possa andare nelle tante Mirafiori d'Italia". Circa 400 le persone in piazza per Bonaccini. "Ho sofferto le tante liti all'interno del partito, il maltempo non torni mai più dentro il partito"