Primarie Pd, Mattia Santori: “Con un milione di persone, Elly Schlein sarà favorita”

Primarie Pd, Bonaccini vince nei circoli. Avanti con il 45%, Schlein seconda

Conclusa la prima fase del Congresso, in città Stefano ha staccato Elly di 74 voti. Più netta l’affermazione in provincia (55%) e in Regione (60%). Il governatore: "Sotto le Torri vale doppio". Il 26 le primarie