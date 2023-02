Primarie Pd, Schlein lancia la volata: “Avanti le persone più competenti, non i padroni delle tessere”

Bologna, 23 febbraio 2023 – Un Pd “in cui nessuno si senta padrone di tessere, mai più capi

bastone, cacicchi e sultanati”. Parte da qui la corsa finale di Elly Schlein alla segreteria del Pd, che vedrà questa sera un momento importante nell’evento a Bologna al quale parteciperà anche il sindaco Matteo Lepore.

Schlein, parlando con la trasmissione Omnibus di La7, questa mattina, ha garantito: "Il mio impegno è di fare piazza pulita di queste pratiche. Questo però non deve inquinare la sana partecipazione degli iscritti e di coloro che verranno alle primarie”.

D’altronde alla base dell'impegno della deputata dem nella corsa al Nazareno c’è sempre stato, al primo posto, l’allargamento dell’ex partitone a quelle realtà che ne sono state allontanate nel corso del tempo e a quelle che se ne sono sempre tenute alla larga perché non allineate e non fedeli a questo o a quel dirigente. Concetti ribaditi anche nel video-appello al voto che in queste ore sta circolando sul web, dove Schlein promette di aprire il Pd a "donne e giovani che sono stati più schiacciati dalla crisi” e dove “avanzino le persone più competenti”.

Intanto, in casa Pd, continua il dibattito anche sul dopo primarie, con più voci che chiedono ai due contendenti in campo di “trovare una sintesi” (come dice il sindaco di Milano, Beppe Sala) che eviti spaccature nel partito a urne chiuse. “Io e Schlein abbiamo alcune idee diverse – ha commentato Bonaccini questa sera a margine di un evento a Roma – dopodiché facciamo parte dello stesso partito. Se vincerò io, chiederò a Elly, Paola e Gianni di darmi una mano. Non pretendo che Elly debba fare quello che dico io. Le chiederò una mano e insieme troveremo una soluzione che possa rafforzare e non dividere il Pd”.