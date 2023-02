Primarie Pd a Bologna, come e dove si vota: l’elenco dei seggi

Primarie Pd: i due principali candidati Stefano Bonaccini ed Elly Schlein

Primarie Pd, i voti nei circoli: Bonaccini al 54,35%, Schlein si ferma al 33,7%. I risultati in Italia e in Emilia Romagna

Primarie Pd in Emilia Romagna: come si vota, dove si trova il proprio seggio e cosa serve

Bologna, 25 febbraio 2023 – Domenica 26 febbraio (dalle 8 alle 20) scattano le tanto attese primarie del Pd, che decreteranno il nuovo segretario e leader del Partito Democratico. Si sfidano due candidati: il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la parlamentare Elly Schlein. Bonaccini e Schlein sono stati i due più votati nella tornata di voto nei circoli, ossia degli iscritti al Partito Democratico.

Primarie Pd: come si vota e cosa serve

Si può votare sia ai gazebo allestiti dal Pd, sia attraverso il voto online. Per votare in presenza, è necessario presentarsi ai seggi con un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e un contributo di due euro.

Primarie Pd: voto online

Il voto online è permesso solo ed esclusivamente alle persone oggettivamente impossibilitate a recarsi presso i gazebo per motivi di lavoro o salute e a quelle residenti in zone disagiate distanti dai seggi. Per votare online era necessario produrre un’autocertificazione e pre-registrarsi sull’apposita piattaforma web (https://primariepd2023.it/) dedicata, compilando il modulo con i dati richiesti entro il 18 febbraio. Il voto online avverrà sull’apposita piattaforma web, previo accesso tramite Spid.

Primarie Pd: chi può votare

Possono votare tutti i cittadini maggiorenni iscritti alle liste elettorali residenti in Italia, e coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno regolare. Per gli studenti fuori sede, per i minori dai sedici anni, e per i cittadini stranieri residenti in Italia, era necessaria la pre-registrazione entro il 22 febbraio su primariepd2023.it

Primarie Pd: voto all’estero

I cittadini residenti o domiciliati all’estero possono votare attraverso la piattaforma online oppure, laddove presenti, presso i gazebo che si troveranno sul territorio di competenza.

Primarie Pd: i seggi nei quartieri di Bologna

Ecco le liste dei seggi elettorali a Bologna:

Quartiere Borgo Panigale-Reno: Barca Dossetti, Circolo PD 'Dossetti', via Gaspari 2; Barca Treno, F.lli Cervi, Berlinguer, via Battindarno 123; Giusti Ferrarini, Circolo PD, via della Pietra 29/D; Bizzarri - Giovannini, Circolo PD 'Bizzarri', via Marco Emilio Lepido 121; Sandro Pertini Circolo PD, via del Giglio 5/2; Tubertini, Circolo PD 'Tubertini', via Normandia 14.

Quartiere Navile: B. Trentin Gandhi Corticella 1, Centro Sociale 'Villa Torchi', via Colombarola, 40; B. Trentin Gandhi Corticella 2, Centro Sociale 'Croce Coperta', Via G. Papini, 28; Bolognina Matteotti, Circolo PD, piazza Dell’Unita 4; I Cento Passi Arcoveggio Circolo PD, via del Battiferro 2; Lame 1 Centro 'Casa Gialla', piazza da Verrazzano 1-3; Lame 2 Bocciofila Bolognese Centrale, via Zanardi 230/2; Nilde Iotti Circolo PD 'N. Iotti', via Stalingrado 99.

Quartiere Porto-Saragozza: 2 Agosto ’80 Circolo PD, via Casarini 22; Andrea Costa, Casa del Popolo 'Casetta Rossa', via Mario Bastia 3/2; Pratello Circolo PD, via del Pratello 90; Gramsci Circolo PD, Via Pasubio, 37/b; Passepartout Circolo PD, via Galliera 25/A.

Quartiere San Donato-San Vitale: San Donato Centro Sala Corticelli, via Andreini 6; Pilastro Circolo 'La Fattoria', via Pirandello 6; 'Davide Orsini' Ex Repubblica Circolo PD, viale Repubblica 12; Cirenaica Circolo PD, via Bentivogli 7/a; Renzo Imbeni Circolo PD, via Giambologna 4.

Quartiere Santo Stefano: Centro Storico Bellearti, c/o via Mentana 2; Colli Circolo PD, via San Vittore 1/2; Galvani Baraccano, via Santo Stefano 119; Murri Circolo PD, via Murri 99.

Quartiere Savena: Fossolo Circolo Arci 'Il Fossolo', viale Felsina 52; Mazzini 1 Centro Polifunzionale Due Madonne, via Carlo Carli 56;

Quartiere Mazzini: 2 Arci Benassi, viale Cavina 4; Pontevecchio 1 Circolo PD 'Pontevecchio', via degli Ortolani 14/a; Pontevecchio 2, Villa Paradiso, via E. Levante 138; San Ruffillo 1 Circolo PD, via Toscana 120/2; San Ruffillo 2 c/o Casa del Gufo, via Longo 12.

Tutti i gazebo a Bologna