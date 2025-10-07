Il bene e il male
Perché i giovani non vanno a votare? Cosa ha detto Prodi sulla crisi dell'affluenza alle elezioni
7 ott 2025
REDAZIONE WEB
Politica
  Perché i giovani non vanno a votare? Cosa ha detto Prodi sulla crisi dell'affluenza alle elezioni

Perché i giovani non vanno a votare? Cosa ha detto Prodi sulla crisi dell’affluenza alle elezioni

L’ex premier sulle difficoltà a far partecipare i ragazzi alla vita democratica del Paese: “Bisogna che ritorni il desiderio, la necessità proprio interiore di recarsi alle urne”

L'ex premier Romano Prodi ha detto la sua sulla scarsa affluenza alle ultime elezioni regionali e sul perché i giovani non vanno a votare

Bologna, 7 ottobre 2025 – "Credo che ci sia bisogno di fare delle proposte forti. I ragazzi non vanno a votare perché non sembra che ne valga la pena. Bisogna che ritorni il desiderio, la necessità proprio interiore di votare". 

E’ l’allarme lanciato dall’ex premier e  presidente della Commissione europea Romano Prodi che oggi era in Regione in viale Aldo Moro a Bologna per la presentazione di un documentario in memoria di Ermanno Gorrieri.

Il riferimento è alla bassa affluenza che c’è stata alle ultime elezioni regionali nelle Marche e in Calabria che ha visto in entrambi i casi il centrodestra sconfiggere il centrosinistra (nelle Marche con Acquaroli e in Calabria con Occhiuto). Più in generale, nelle recenti chiamate alle urne si è vista una sempre maggiore apatia dei più giovani nei confronti della politica. 

Ritornando all’evento in regione in memoria di Ermanno Gorrieri (ex politico, sindacalista e partigiano) che fu deputato, ministro del lavoro nel governo Fanfani e tra i fondatori della Cisl, nonché rappresentante del cattolicesimo democratico in Italia.

“Lui parlava di giungla salariale - ricorda Prodi - ma se scrivesse questo libro oggi, la giungla è diventata piante alte alte e tutto il resto proprio tagliato a zero. Ecco, abbiamo peggiorato rispetto al dramma che lui metteva in rilievo a loro".

