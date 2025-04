Referendum 8 e 9 giugno 2025 a Bologna, le regole per scrutatori e fuori sede

Bologna, 22 aprile 2025 – Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini sono chiamati a votare per il referendum abrogativo con cinque quesiti in materia di lavoro e cittadinanza. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I quattro quesiti sul lavoro sono stati promossi dalla Cgil, mentre quello sulla cittadinanza da Riccardo Magi, segretario di +Europa: sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025 sono pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei cinque referendum popolari abrogativi.

Per rendere valido il referendum deve essere raggiunto il quorum di validità e cioè devono partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Affinché la norma oggetto del referendum sia abrogata, deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.Il Comune di Bologna ha pubblicato le informazioni che riguardano la candidatura per diventare accertatori e il voto dei fuori sede.

In occasione del voto, il Comune è impegnato nel reclutamento di presidenti di seggio e scrutatori. I seggi ordinari sono 445, mentre quelli destinati allo spoglio dei voti provenienti dall'estero, ‘seggi Aire’, dovrebbero essere 380. I seggi per il voto dei fuori sede, invece, saranno un numero più ridotto (alle ultime elezioni europee erano 8). In totale saranno mobilitate, tra presidenti, segretari e scrutatori circa 4.165 persone. Di norma presidenti e scrutatori sono nominati tra coloro che sono iscritti ai relativi Albi previsti a livello legislativo. Oltre a questa modalità, il Comune ha previsto la possibilità, per chi non è iscritto agli Albi, di presentare candidature volontarie alle quali attingere in caso di necessità.

"Poiché in questa tornata referendaria il Comune di Bologna dovrà procedere anche alla costituzione dei seggi destinati allo spoglio dei voti provenienti dall'estero (seggi Aire) e ai seggi dedicati ai fuori sede, la possibilità di candidarsi a ricoprire il ruolo di scrutatore elettorale è estesa anche alle persone non residenti a Bologna”, comunica Palazzo d’Accursio. La dichiarazione di disponibilità è valida solo per questa consultazione referendaria.

Chi è residente a Bologna può presentare la candidatura a fare il presidente o lo scrutatore di seggio compilando la dichiarazione di disponibilità tramite il modulo online a questo indirizzo.

Chi non è residente a Bologna può presentare la candidatura a fare lo scrutatore dei seggi destinati allo spoglio dei voti provenienti dall'estero (seggi Aire) compilando la dichiarazione di disponibilità tramite il modulo online a questo indirizzo.

Anche in occasione del Referendum dell'8 e del 9 giugno è stata riproposta la possibilità del voto fuori sede, già sperimentato con scorse le Elezioni europee. Chi per motivi di studio, di lavoro o di cure mediche è temporaneamente domiciliato a Bologna – per un periodo di tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni –, ma è residente e iscritto alle liste elettorali in un’altra provincia, può votare a Bologna.

Occorre essere in possesso dell’attestazione di ammissione al voto, rilasciata dal comune di domicilio. Per ottenere l'attestazione di ammissione al voto si può fare domanda al Comune di Bologna compilando il modulo online dedicato entro il 4 maggio. La domanda può essere presentata anche tramite una persona delegata. La richiesta di attestazione di ammissione al voto non prevede costi (a questo indirizzo le informazioni e il modulo). L’attestazione di ammissione al voto arriverà via mail entro 5 giorni prima delle elezioni, cioè entro il 3 giugno, all'indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. Il Comune, come detto, predisponendo delle sezioni elettorali dedicate al voto fuori sede. La copia cartacea dell’attestazione di ammissione al voto dovrà essere mostrata al seggio indicato, assieme al documento di identità valido e alla tessera elettorale personale.

I quesiti referendari hanno come oggetto le modifiche alla legge sull'acquisizione della cittadinanza italiana per residenti stranieri e l'abrogazione di alcune norme in tema di lavoro, tre delle quali introdotte dal ‘Jobs Act’ nel 2016.

Licenziamenti illegittimi

Quesito: “Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?”

Il primo quesito sul lavoro chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti introdotta con la riforma del Governo Renzi, ripristinando di fatto la possibilità per un lavoratore licenziato ingiustamente di essere reintegrato nel proprio posto di lavoro. Secondo la Cgil “sono oltre 3 milioni e 500.000 ad oggi, e aumenteranno nei prossimi anni, i lavoratori penalizzati da una legge che impedisce il reintegro anche nel caso in cui un giudice dichiari ingiusta e infondata l’interruzione del rapporto”.

Limite massimo dell’indennizzo economico per i lavoratori licenziati senza giusta causa nelle piccole imprese

Quesito: “Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante ‘Norme sui licenziamenti individuali’, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro?”

Il secondo quesito punta ad abrogare il limite massimo dell’indennizzo economico previsto per i lavoratori licenziati senza giusta causa nelle imprese con meno di quindici dipendenti. In quelle con meno di 16 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo, oggi un lavoratore può ottenere al massimo 6 mensilità di risarcimento, anche qualora un giudice reputi infondata l’interruzione del rapporto. L’obiettivo è restituire al giudice la piena discrezionalità nel determinare l’ammontare del risarcimento in base alla gravità della violazione.

Contratti a termine

Quesito: “Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante ‘Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183', comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente?”

L’obiettivo del terzo quesito è “ridurre il lavoro precario” eliminando le modifiche legislative che hanno reso più semplice per i datori di lavoro ricorrere a contratti a termine, con l’obiettivo di ridurre la precarietà e favorire l’occupazione stabile. Si punta dunque a ristabilire vincoli più rigidi per l’utilizzo del lavoro a tempo determinato.

Sicurezza sul lavoro

Quesito: “Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici?”

Il quarto e ultimo quesito sul lavoro propone di abrogare alcune norme che, secondo i promotori, limitano la responsabilità delle aziende in materia di prevenzione degli infortuni, nella volontà rafforzare le tutele per i lavoratori.

Requisiti per la cittadinanza di stranieri residenti in Italia

Quesito: “Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza?”

Il quesito sulla cittadinanza, invece, propone di dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza in Italia per la richiesta della cittadinanza. Nel dettaglio si va a modificare l’articolo 9 della legge n. 91/1992 con cui si è innalzato il termine di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni.