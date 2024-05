Regionali, il Pd apre la Fabbrica Emilia-Romagna. I prossimi passi prima delle Europee

Bologna, 16 maggio 2024 - Il Pd non perde tempo e apre la ‘Fabbrica Emilia-Romagna’. Le Regionali, non è un segreto, potrebbero essere lampo, già forse a fine ottobre o agli inizi di novembre, quindi i dem hanno deciso di giocare d’anticipo, dando il via a “un percorso delle idee” prima delle Europee dell’8 e 9 giugno. A definire i prossimi passi, la direzione regionale del Pd di ieri sera con i maggiorenti del partito.

A guidare i lavori il segretario regionale dem Luigi Tosiani che ha fatto partire il percorso per la successione di Stefano Bonaccini. Per ora, però, non si è parlato di toto-nomi (sebbene impazzi, ormai, da mesi) ma si è indicata la strada verso la partita delle partite. Nella relazione di Tosiani c'è un pilastro imprescindibile: la continuità con la buona amministrazione di Bonaccini da coniugare con l’innovazione per affrontare le sfide dei prossimi dieci anni. Da qui, il segretario dem ha accolto l’idea lanciata dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dando il là alla Fabbrica del programma modello Ulivo, quella ideata da Giulio Santagata, in tutta l’Emilia-Romagna.

Si partirà, quindi, da una prima fase di ascolto delle istanze di sindacati, associazioni di categoria, terzo settore, base del partito e, ovviamente, sindaci, amministratori, parlamentari, consiglieri regionali e tutta la possibile coalizione che va dai 5 Stelle a Italia Viva. Successivamente si procederà con la costruzione vera e propria del programma, da sviluppare nelle Feste dell’Unità, con incontri tematici su quattro macro-temi: sanità e servizi alla persona; lavoro e imprese; scuola, Università, cultura, ricerca e innovazione; ambiente, territorio, aree interne, clima e transizione ecologica. Da qui, l’idea è lanciare un mega evento nei vari territori della regione (Bologna, Emilia, Romagna e aree interne), ognuno dedicato a un argomento. Solo a questo punto, dopo aver costruito lo scheletro del programma, si arriverà alla scelta del candidato o della candidata.

Tosiani non ha fatto nomi, ma ha delineato il profilo di "un candidato/a che unisca il Pd, la coalizione, che abbia capacità di governo". Di certo "dobbiamo fare presto, bene e insieme, ed è per questo che ci diamo questo percorso serio, ordinato e rapido. Non ci saranno forzature, ma non si perderà neanche un minuto, siamo tutte e tutti al lavoro. Da oggi ogni sforzo è per la campagna elettorale, in ascolto e tra le persone", ha spiegato il leader regionale. Unanime l'ok del partito, come conferma il deputato dem, responsabile in segreteria regionale del programma, Andrea De Maria: “Sostengo con grande convinzione il percorso verso le Regionali che il segretario ha proposto. La Fabbrica per l'Emilia-Romagna, che coinvolgerà tutti i territori della regione, sarà l' occasione per delineare un progetto di alto respiro, che guarderà al futuro a partire dal lavoro così importante e positivo di Bonaccini e della sua squadra. Poi sceglieremo la candidata o il candidato presidente, con una scelta unitaria se ci saranno le condizioni o con le primarie”.

Al momento, sebbene nessuno ne faccia apertamente cenno, sono diversi i nomi in campo, nel segno della continuità: l’assessore regionale al lavoro Vincenzo Colla, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, la vicepresidente della Regione Irene Priolo e l’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini. Ma c’è chi dice che sia comunque in campo l’ipotesi dell’ex ministro Graziano Delrio (sebbene abbia fatto sapere di non volersi candidare, come spiegato in un’intervista al nostro giornale), mentre altri non hanno del tutto abbandonato l’idea di avere in corsa il segretario della Cgil Maurizio Landini.