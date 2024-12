Rimpasto di giunta a Bologna, il sindaco cambia: ecco i nuovi nomi

Bologna, 14 dicembre 2024 – Il mosaico della ‘nuova’ giunta di Bologna si sta componendo velocemente. Il sindaco Matteo Lepore ha convocato una conferenza in tarda mattinata dove presumibilmente spiegherà come intende rimpastare la squadra dopo l’addio fulmineo di Valentina Orioli, l’assessore al Traffico.

Una prima certezza è la ‘chiamata’ di Massimo Bugani, assessore comunale alla Comunicazione e monitoraggio cantieri, protezione civile, innovazione digitale e cyber security da parte di Maurizio Fabbri, neo presidente dell’Assemblea legislativa della Regione, insediatasi ieri. “Le competenze di Bugani rappresenterebbero un valore aggiunto per l’Assemblea legislativa – ha scritto stamattina Fabbri in una nota –, grazie all’esperienza maturata nell’uso civico dei dati e nella gestione delle relazioni internazionali, porterà un contributo significativo all’innovazione regionale”. Una ‘chiamata’ che difficilmente Bugani potrà rifiutare, liberando la seconda casella della giunta Lepore dopo quella di Orioli. Un altro nome che sarebbe in uscita è quello di Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare e fragilità.