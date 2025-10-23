San Donato, la crisi tra Pd e Coalizione civica con Locascio nel mirino: che cosa succede adesso. Le ipotesi sul tavolo

Bologna, 22 ottobre 2025 – Qualcuno l’ha già soprannominato ‘stallo alla messicana’. Di sicuro, il caso del quartiere San Donato-San Vitale e della sua presidente Adriana Locascio finita nel mirino dell’ala sinistra della sua maggioranza, sta agitando (e non poco) le acque di un’alleanza, quella tra Pd e Coalizione civica, che finora non aveva vacillato.

Le mail anonime

Tutto nasce dalla vicenda giudiziaria che coinvolge il compagno della presidente del quartiere, Andrea Battilocchi, a processo per diffamazione per una serie di mail anonime che tirano in ballo i consiglieri di quartiere di Coalizione civica Marco Trotta e Francesca Romana D’Amico, oltre alla cooperativa Eta Beta. Una vicenda che ha mandato in fibrillazione l’attuale alleanza Pd-Coalizione civica (che governa Palazzo d’Accursio e tutti i quartieri della città), con la formazione di sinistra che dopo aver disertato l’ultimo consiglio di quartiere ha già fatto sapere che non rientrerà in maggioranza se Locascio resterà in carica. Concetto ribadito anche ieri dal capogruppo in Comune, Detjon Begaj: “Noi andremo dritti per la nostra strada, salvo novità (che noi oggi non abbiamo...)”. Tradotto: la palla è tutta interna al Pd. Che ha, a questo punto, una situazione piuttosto ingarbugliata da risolvere.

Le ipotesi sul tavolo

I rischi sono tutti sul tavolo. L’exit strategy più semplice per sbrogliare la matassa? Le dimissioni di Locascio e una soluzione ‘interna’, con una staffetta con uno o una dei sei consiglieri Pd. Facile a dirsi, ma non proprio a farsi, perché in questo caso si deve trovare un accordo che vada bene a tutti. Senza contare che Locascio (che al momento non pare intenzionata lasciare), vicina ad Andrea De Maria, è già stata blindata giorni fa dal deputato dem che ha ricordato che “se si è alleati, lo si deve essere sempre”. Ciò detto, da quanto filtra, già ci sono state riunioni in questi giorni tra le alte sfere del Pd, impegnato in prima linea a risolvere la questione nel modo meno impattante possibile, considerando che Palazzo d’Accursio sull’asse Pd-Coalizione civica gioca anche il bis di Matteo Lepore nel 2027. Da qui, questa pare l’opzione più percorribile, anche perché al posto di Locascio potrebbe essere scelto un nome alternativo sempre tra le fila dell’area De Maria. Ma c’è anche un’altra ipotesi: Locascio resiste, ma viene ‘bloccata' da una mozione di sfiducia (che dev’essere sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri). Ma anche questa possibilità non è certamente automatica, visto che per essere efficace dovrebbero votarla assieme i due esponenti di Coalizione in Quartiere con Fratelli d’Italia (che ha 4 consiglieri), oltre a Potere al Popolo (che comunque ha difeso la presidente) e Sinistra Unita. Un’eventualità, in effetti, che se si verificasse, dicono più fonti dem, avrebbe “politicamente degli effetti importanti”. Senza contare che, in questo caso, arriverebbe pure un commissario a gestire la partita fino al rinnovo del consiglio. Una soluzione intermedia, invece, potrebbe essere quella attuata nei giorni scorsi con la ‘diserzione’ di Coalizione civica: far mancare il numero legale al prossimo consiglio di quartiere (che dovrebbe essere convocato entro fine mese), bloccando, così, i lavori. Una situazione, alla lunga, chiaramente insostenibile. Come uscire, quindi, dal cul de sac? Da quanto trapela da fonti Pd, domenica potrebbe essere un giorno utile per mettere la questione sul tavolo. In questa data, infatti, i dem sceglieranno il segretario del San Donato-San Vitale e, dal giorno dopo, per lui e tutto lo stato maggiore del partito questo sarà il primo dossier da valutare.