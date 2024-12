Chi sono i nuovi assessori della giunta di Bologna

E' scattato il rimpasto di giunta del Comune di Bologna, voluto dal sindaco Matteo Lepore. Il primo cittadino ha infatti nominato tre nuovi assessori: Michele Campaniello, Matilde Madrid e Daniele Dal Pozzo. Michele Campaniello (assessore alla mobilità e infrastrutture) e Matilde Madrid (assessore al welfare) prendono il posto rispettivamente di Valentina Orioli (dimissionaria) e Luca Rizzo Nervo, che diventerà il responsabile per l'immigrazione della Regione Emilia-Romagna. Il sindaco ha anche nominato come assessore alla cultura Daniele Dal Pozzo, tra i fondatori di Gender Bender e di Link Project, che va a ricoprire il ruolo che fino a luglio è stato (non come assessore, ma come delegata metropolitana) di Elena Di Gioia. Ecco chi sono i tre nuovi assessori.