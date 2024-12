Nuovi assessori, vecchie grane: le sfide della giunta di Bologna

Nuova squadra, vecchie grane. Il sindaco Matteo Lepore ha presentato il rimpasto di Giunta, ma i dossier principali che i nuovi assessori Michele Campaniello (Mobilità), Matilde Madrid (Sicurezza e Welfare) e Daniele Del Pozzo (Cultura) saranno chiamati a gestire restano quelli che hanno catalizzato il dibattito nell’anno che sta per finire.

Di priorità ha parlato Campaniello, di nuove politiche sulla sicurezza ha parlato Madrid, di grandi sfide ha parlato Del Pozzo. E se Bologna ovviamente non è soltanto maxi cantieri o fatti di cronaca, così come musei ed eventi, è anche vero che queste sembrano le partite principali della seconda parte di mandato di Matteo Lepore, come ammesso dallo stesso sindaco, che a tre anni dalla sua elezione ha istituito nuovamente due degli assessorati che più erano mancati a bolognesi e addetti ai lavori: cultura e sicurezza, appunto.

Ecco allora nel dettaglio quali sono i dossier più intricati che riguardano la città, ha partire da grandi opere come il Passante capaci di superare nei lustri sindaci e nomine, trascinandosi fino ai giorni nostri. Partite non semplici, come riconosciuto da tutti. Senza dimenticarsi però del tema del dissesto idrogeologico e della lotta al cambiamento climatico, temi sui quali lo stesso sindaco ha posto l’accento ridisegnando anche alcune deleghe all’interno della sua squadra. Il Fondo riparazione post alluvioni sarà gestito da Anna Lisa Boni, che seguiva già i rapporti internazionali e la cabina di regia per le risorse europee; l’attenzione a torrenti e canali si fa «sicurezza», ancora nelle mani di Daniele Ara. Insomma, nomi e deleghe nuova e problemi che persistono. E c’è anche un’altra delega, quella del Cambiamento, presa in cura dal sindaco stesso. «Bologna cambia e vogliamo restituirla al meglio ai bolognesi», ha detto lui.