Schlein alla Festa dell’Unità di Bologna: “Daremo un’alternativa al Paese. Orgogliosi delle nostre origini”

Bologna, 19 settembre 2025 – Gli occhi della Festa dell’Unità su Gaza. Elly Schlein arriva al parco Cevenini alle 21, ad aspettarla c’è tutta la comunità dem: il segretario regionale Luigi Tosiani, quello provinciale Enrico Di Stasi, i consiglieri comunali e regionali, soprattutto loro: i volontari. La segretaria nazionale Pd entra dall’ingresso più defilato, attraversa le osterie e abbraccia il popolo del centrosinistra. Saluta, chiacchiera, firma autografi: “Senza la base, non ci sarebbero le altezze”, puntualizza. Una ragazzina le si avvicina timida con una tesserina piddì da firmare, mentre un’altra ha in mano un plico: “Le prime 23.000 firme per Gaza”.

Gaza sarà al centro della Festa fino al collegamento a sorpresa con la Global Sumud Flotilla: a Portopalo (Sicilia), in attesa di dirigersi in Palestina, ci sono l’eurodeputata Pd Annalisa Corrado e Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità islamiche. “È un’azione che portiamo avanti assieme a tutte le persone che vorrebbero essere qui – raccontano –. E lo facciamo non solo portando aiuti e medicine, ma speranza”. Domani, venerdì 19, il Pd sarà al fianco della Cgil dalle 17 in piazza Roosevelt per “fermare il genocidio di Netanyahu”.

Al parco Cevenini, intanto, c’è chi sottolinea: “Elly la Festa è più piccola, ma si sta bene”. E in effetti i tavoli sono pienissimi. La segretaria risponde: “Grazie a chi tiene in piedi tutto questo”. Poi prende fiato e riparte: “Noi le origini non le dimentichiamo mai. Siamo impegnati per un progetto di alternativa in tutto il Paese e per una coalizione progressista in sette regioni, stringendo alleanze che non si vedevano da 20 anni”. C’è anche spazio per la riforma della giustizia, approvata in terza lettura dalla Camera: “Vuole indebolire l’autonomia della magistratura, un’altra mossa di propaganda della destra per non dire che non sta facendo niente per aumentare i salari e ridurre le liste d’attesa”.

La segretaria del Pd al presidio dei lavoratori Yoox

Sul palco della ‘piazza rossa’, davanti a centinaia di persone, Schlein viene accolta da Marilena Pillati (sindaca di San Lazzaro) e dai segretari. Tarda il sindaco Matteo Lepore, poi arriva. “L’Emilia-Romagna è con te – dice Tosiani a Schlein –: la destra si può battere, la batteremo qui nel 2027 e poi alle Politiche”.

“È una bella Festa – chiosa Di Stasi –, una scommessa vinta che ci dà forza. Ma non basta festeggiare: ci sono battaglie da combattere, come quella che riguarda la vertenza di Yoox”.

Oggi, alle 17, Schlein ha visitato il presidio all’Interporto (160 i licenziamenti solo a Bologna). Ha parlato di “esuberi premeditati”, prima di lanciare un appello: “Yoox ha un comportamento inaccettabile, ritiri i licenziamenti e si sieda al tavolo”.