Schlein oggi a Bologna: doppio appuntamento

Bologna, 12 ottobre 2024 – Torna sotto le torri la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, che oggi e domani presenzierà a due appuntamenti in città. L’ex vicepresidente della Regione tornerà in città anche nel corso della settimana ancora dopo, per gli Stati Generali della cooperazione ai quali parteciperà anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Tornando al weekend, l’associazione nazionale ‘Primavera degli Studenti’ sta celebrando gli Stati generali dell’Università, che stanno tenendo banco da ieri per concludersi domani, domenica 13 ottobre. Tra gli ospiti annunciati anche, appunto, Elly Schlein e il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. "Ora più che mai è diventata impellente una riflessione profonda sullo stato di salute dell’Università – ha spiegato l’associazione studentesca –, in particolare alla luce di un governo che ostacola chi è più fragile, riducendo via via non solo la loro rappresentanza, ma anche le tutele e le opportunità a loro disposizione". Secondo Primavera degli Studenti, inoltre, "non è sufficiente un ascolto da parte delle Istituzioni, ma è necessario ribaltare la narrazione che gravita attorno all’Università: vogliamo avere opportunità, diritti, garanzie e prospettive concrete. Pretendiamo lo spazio necessario per essere il motore dei nostri territori e del nostro Paese. Dialogheremo con Pd, M5s, Sinistra Italiana, Europa Verde, Più Europa e Azione".

Domani alle 11.30 è in programma il dialogo con Schlein, alla Casa di Quartiere Katia Bertasi. Poi per il pranzo tutti alle vicine Cucine Popolari. Nella giornata di oggi, invece, sempre al Katia Bertasi, si aprirà di antifascismo insieme con l’Anpi e con il sindaco Matteo Lepore. Poi sarà la volta di de Pascale, impegnato in un confronto sul diritto allo studio.

L’ex europarlamentare sarà in città anche oggi, ma per un appuntamento diverso. Alle 17, in Salaborsa, Schlein presenterà il suo libro ‘L’imprevista’ all’interno di un dialogo con Susanna Turco. L’evento è patrocinato dalle librerie Feltrinelli.