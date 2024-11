Scontri, il sindaco di Bologna attacca il Governo: “Ha mandato 300 camicie nere, ordine pubblico gestito male”

Bologna, 10 novembre 2024 – Collettivi e anarchici provano a entrare in contatto con i Patrioti in centro, la polizia li respinge e in Montagnola partono i tafferugli. Nel corso delle manifestazioni sono stati anche aggrediti anche due passanti. Per la guerriglia successa ieri a Bologna, arriva oggi l’attacco al Governo da parte del sindaco Matteo Lepore.

A sinistra, il sindaco Matteo Lepore. A destra due immagini degli scontri al Pincio di sabato 9 novembre tra antagonisti e forze di polizia

“Io mi chiedo come sia possibile ancora una volta che Bologna non venga rispettata: domani ci sarà la presidente Meloni in città, ci hanno mandato 300 camicie nere, noi invece vorremmo ancora a chiedere i fondi per l'alluvione – dichiara –. I principali ministri del governo e la presidente del consiglio sono venuti in tre giorni, e esattamente in mezzo arrivano i Patrioti CasaPound. Non andava gestito così l'ordine pubblico, credo che il Ministero degli Interni su questo debba dare spiegazioni alla città di Bologna”.

Ieri in città il caos è scoppiato intorno alle 15,30. A quell’ora, sia il corteo antagonista che quello anarchico erano arrivati nei pressi di piazza XX Settembre, dove ad accoglierli, per evitare che riuscissero a raggiungere i manifestanti della Rete dei Patrioti, c’era un imponente spiegamento di polizia. A quel punto gli antagonisti sono scappati verso la Montagnola, dove un cancello era aperto, e hanno assaltato la squadra del Reparto mobile a presidio, oltre a lanciare dall’alto bombe carta.

Di “immagini vergognose e inaccettabili” ha parlato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. “Chiederò una ricognizione di tutti i centri sociali di sinistra occupati abusivamente perché sono covi di delinquenti, bisogna chiuderli questi centri sociali occupati dai comunisti e lo chiederò oggi stesso al ministro Piantedosi, ha aggiunto.