Scontro per gli sfratti, bufera politica a Bologna. Il centrodestra difende il blitz, la Regione no: “Confine superato”

Bologna, 24 ottobre 2025 – Porte e muri sfondati, per eseguire, al settimo tentativo, due sfratti. Che erano ‘impediti’ da mesi dal collettivo Plat, così da rendere necessario, ieri mattina, l’uso della forza pubblica. L’episodio va in scena in via Michelino, area molto ‘golosa’ per gli imprenditori degli ‘affitti brevi’ vista la vicinanza alla Fiera.

Protesta degli attivisti di Platt in Comune, dopo lo sfratto di due famiglie avvenuto in mattinata in via Michelino 41 (FotoSchicchi)

E questa è l’accusa del collettivo: «Due famiglie con cinque minori, una delle quali disabile, sfrattate senza che gli assistenti sociali offrissero soluzioni abitative alternative per far spazio alla speculazione immobiliare», come riassume l’avvocata dei collettivi Maria Elena Scavariello. E sfrattate in ‘diretta’ con i video degli attivisti che riprendono gli operai della ditta incaricata dalla proprietà che per permettere a ufficiale giudiziario, poliziotti e carabinieri di entrare sfondano prima una porta e poi il muro comunicante tra le due abitazioni. Questo, mentre in strada gli attivisti tentano di violare il cordone di forze dell’ordine e gli agenti rispondono con le cariche.

Le immagini rimbalzano di social in social e superano i confini della Dotta. Arrivano sul cellulare dell’europarlamentare Ilaria Salis, con un passato da occupante, che riposta il video e attacca la premier Meloni: «Questi sono gli effetti di politiche abitative criminali, che si ostinano ad anteporre la rendita e i profitti di pochi al diritto alla casa di tutti». Analoga la posizione della senatrice Ilaria Cucchi: «Per fare un hotel di lusso, i muri si possono fare a pezzi da un giorno all’altro». E sotto le Torri, la vicesindaca Emily Clancy, che ha proprio la delega alla Casa, accusa il Governo di aver lasciato «solo briciole» per l’emergenza abitativa, mentre per l’assessore regionale Giovanni Paglia le immagini di via Michelino sono «il segno di un confine superato fra il diritto all’abitare sancito dalla Costituzione e la logica della speculazione ad ogni costo». Accuse che Fratelli d’Italia rispedisce al mittente, sottolinenado «la mancanza di interventi concreti del Comune e dell’Erp». Un Comune che «legittima le occupazioni», come dice l’europarlamentare di FdI Stefano Cavedagna, mentre il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto va giù duro, chiedendo di «arrestare gli attivisti dei centri sociali».