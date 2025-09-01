Scritte e minacce contro Giorgia Meloni su un muro di Bologna. Lepore: “Ferma condanna”

Bologna, 1 settembre 2025 – Scritte con minacce contro la premier Giorgia Meloni su un muro di Bologna. Come sottolinea il sindaco della città, Matteo Lepore, in una nota: "Esprimo solidarietà alla presidente del consiglio Giorgia Meloni per le scritte contenenti minacce nei suoi confronti, apparse su un muro della nostra città. La nostra condanna sarà sempre ferma e unanime di fronte ad ogni forma di violenza politica".

La foto della scritta è stata pubblicata oggi nel profilo Instagram del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, con il post “Saluti dalla tollerante e democratica Bologna. PS: ma non erano a destra gli odiatori?”.

"Giorgia Meloni sei la prima della lista" è la frase vergata con lo spray rosso.

La scritta anarchica riporta subito alla memoria il caso del manichino con le sembianza di Giorgia Meloni appeso a testa in giù alla Garisenda dai collettivi nel novembre del 2022 durante una manifestazione non autorizzata che, sottolineò allora Lepore, “nulla aveva a che fare con la dialettica democratica". “Al contrario, la violenza politica è la morte della democrazia – aveva aggiunto il sindaco –. Cosa che non consentiremo. Non a Bologna".

Dopo le indagini della Digos, erano scattate 12 misure cautelari nei confronti di esponenti del Cua.

Notizia in aggiornamento