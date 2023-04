Segreteria Pd: chi è Igor Taruffi, il responsabile dell’organizzazione scelto da Elly Schlein

Bologna, 7 aprile 2023 – E’ bolognese, o più precisamente di Porretta, il nuovo responsabile dell’organizzazione Pd. Il nome scelto da Elly Schlein è Igor Taruffi, Sinistra Italiana, assessore regionale alle politiche per la montagna e al welfare. Ma non è l’unico bolognese in squadra: in una segreteria a ‘trazione emiliana’, figura anche Gaspare Righi, nominato capo segreteria. Solo alcuni dei nomi annunciati oggi in una diretta Instagram dalla numero uno del Partito Democratico.

Chi è Igor Taruffi

Nominato da Elly Schlein nel ruolo chiave della segreteria, è infatti, in pratica, un nuovo acquisto del Pd.

Ha 43 anni e arriva da Porretta Terme, sull'Appennino bolognese. È al suo secondo mandato come consigliere regionale e alle elezioni del 2020 è stato il promotore della lista 'Emilia-Romagna coraggiosa’ guidata proprio da Schelin.

È entrato nella giunta guidata da Stefano Bonaccini da qualche mese, quando l'attuale segretaria del Pd è entrata in Parlamento. La sua storia politica e di amministratore, cominciata nel suo Comune nelle file di Rifondazione comunista, è avvenuta tutta fuori dal Partito Democratico.

Di Sinistra Italiana ha fatto parte anche della direzione nazionale.

Segreteria Pd, tutti i nomi

Alessandro Alfieri: Riforme e Pnrr. - Davide Baruffi: Enti locali. - Marta Bonafoni: Coordinatrice della segreteria, terzo settore e associazionismo. - Stefania Bonaldi: PA, professioni e innovazione. - Annalisa Corrado: Conversione ecologica, clima, green economy e agenda 2030. - Alfredo d'Attorre: Università. - Marco Furfaro: Responsabile iniziative politiche del

Pd, welfare, contrasto alle diseguaglianze. - Maria Cecilia Guerra: Politiche del lavoro. - Camilla Laureti: Politiche agricole e alimentari. -Marwa Mahmoud: Partecipazione e formazione politica. - Pierfrancesco Maiorino: Politiche migratorie e Diritto alla casa. - Irene Manzi: Scuola, istruzione, infanzia e povertà educativa. - Antonio Misiani: Economia, finanze, imprese e infrastrutture. - Giuseppe Provenzano: Esteri, Europa e cooperazione internazionale. - Vincenza Rando: Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza. - Sandro Ruotolo: Informazione, cultura e memoria. - Marco Sarracino: Coesione territoriale, sud e aree interne. - Marina Sereni: Diritto alla salute e sanità - Debora Serracchiani: Giustizia. - Igor Taruffi: Organizzazione

Pd - Alessandro Zan: Diritti