Caos sfratti a Bologna, Piantedosi: “Non si può sopprimere la proprietà privata”

Bologna, 27 ottobre 2025 – Gli sfratti di via Michelino e l'occupazione di un immobile di proprietà Asp in via Don Minzoni portano Bologna al centro al centro del dibattito nazionale sull’emergenza casa.

Alta tensione giovedì scorso durante l’allontanamento di due famiglie in zona Fiera. Una procedura violenta, avvenuta dopo più mediazioni tra famiglie e assistenti sociali andate a vuoto: gli attivisti del collettivo Plat non hanno permesso all’ufficiale giudiziario di entrare, a quel punto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno fatto irruzione e sfondato una parete.

Il giorno dopo, Plat ha occupato uno stabile di via Don Minzoni con 142 persone all’interno.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto sul tema degli sgomberi che riguarda anche la città di Bologna. A sinistra, il buco negli appartamenti di via Michelino

Al programma 'L'aria che tira’, su La7, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi è intervenuto oggi sulle modalità dell'esecuzione del primo sgombero, e ha spiegato che ciò era “stato suggerito dalla stessa proprietà e dall'ufficiale giudiziario. Alle famiglie sono state offerte possibilità di andare ad abitare altrove ma hanno sempre rifiutato, ispirate da un'organizzazione ben strutturata a Bologna”.

Giovedì non si erano visti gli assistenti sociali del Comune, perché alle due famiglie erano state prospettate soluzioni alternative temporanee che tuttavia erano state rifiutate.

“Il tema del disagio abitativo c'è ed impegna le amministrazioni pubbliche, ma non significa che bisogna sopprimere la proprietà privata e che non bisogna eseguire i provvedimenti ordinati dall'autorità giudiziaria” ha continuato il titolare del Viminale.

“Nel rispetto della legge - ha assicurato Piantedosi - andremo avanti; abbiamo fatto 4mila sgomberi dall'inizio del nostro mandato; dove ci sono vulnerabilità vengono offerte soluzioni di welfare giuste ma non può essere compressa la proprietà privata”.

Lo striscione esposto fuori dallo stabile occupato in via Don Minzoni, in centro a Bologna. Dice: mai più senza casa

I proprietari immobiliari

Il tema ha spaccato i proprietari immobiliari di Bologna. Se Confabitare ha criticato le modalità dell’intervento, per Ape-Confedilizia “Bologna ormai è diventata Gotham City, una città senza regole”.

Oggi Alberto Zanni, presidente di Confabitare, è intervenuto nuovamente con una nota in cui tira in ballo in Comune. Mentre chi cerca casa e chi la affitta (ma che non vorrebbe "esporsi a rischi e incertezze") "si guardano, separati da una mancanza di fiducia e da un'amministrazione che non riesce a colmare la distanza fra le parti", a Bologna "centinaia di alloggi comunali gestiti da Acer restano vuoti da anni per lavori mai iniziati".

Questa, dichiara Zanni, è "un'emergenza gestita male" e il "patrimonio pubblico inutilizzato" è "il primo nodo da affrontare: quegli alloggi potrebbero tornare abitati in tempi brevi. Se il Comune volesse davvero intervenire, le possibilità ci sono, basterebbe conoscerle e metterle in pratica".

Il sindaco Lepore e il fondo nazionale dell’emergenza abitativa

Sabato il sindaco Matteo Lepore avava attaccato il governo dicendo che, sul tema dell’emergenza abitativa, “città e famiglie sono lasciate sole”.

E, per far fronte a una situazione non più gestibile, “noi sindaci delle città metropolitane stiamo chiedendo che vengano istituiti un fondo nazionale e un fondo europeo per l’emergenza abitativa, un problema comune a tutta Europa”.