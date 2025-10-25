Sfratto e occupazioni a Bologna, Lepore: “Emergenza abitativa, ecco cosa sta facendo il Comune. Il Governo non affronta il problema”

Bologna, 25 ottobre 2025 – Sfratti e occupazioni sono ancora al centro del dibattito cittadino. “L'occupazione non è mai la soluzione ai problemi dell'emergenza abitativa. A Bologna abbiamo soluzioni che sono state offerte dagli assistenti sociali ad alcune di queste famiglie, quelle che sono state oggetto degli ultimi due sfratti. Sono stati fatti diversi incontri. Queste famiglie possono trovare insieme a noi una soluzione”.

Un momento dello sfratto in via Michelino e, nel riquadro, il sindaco Matteo Lepore

Così il sindaco Matteo Lepore, interpellato a margine di un incontro al Centro Gualandi a proposito dell’occupazione di un immobile in via don Minzoni che vede coinvolte 140 persone – . “Le altre che sono dentro a questa occupazione sono dentro ad alloggi con locazioni in via di sfratto, dice il sindacato che li rappresenta, da qui a dicembre".

Il sindaco Lepore si è detto “a disposizione” di questo secondo gruppo di famiglie.

“Siamo a disposizione per svolgere il nostro ruolo e quindi capire se possono essere inserite in percorsi di transizione abitativa. Stiamo investendo molto su questo fronte, abbiamo 30 appartamenti di Acer in via di ristrutturazione per allargare di altri 30 alloggi le strutture di transizione abitativa”.

La critica al Governo

“Non possiamo scaricare né sulle famiglie i problemi dell'emergenza, né sull'unico soggetto che sta facendo qualcosa, cioè il Comune di Bologna. Manca a livello nazionale la volontà di affrontare l'emergenza abitativa. Non ci sono risorse nella legge di bilancio. L'unica cosa che ha fatto il governo è cambiare il decreto sicurezza per rendere ancora più violenti gli sfratti. E questo è inaccettabile, abbiamo bisogno di un fondo nazionale per la casa. Noi come sindaci da oltre un anno lanciamo questo allarme”.

Infine, considera Lepore: “Le famiglie sono in contatto con la vicesindaca, con l'assessore al Welfare, con gli assistenti sociali. Ci sono tutti gli strumenti per uscire da questa situazione con percorsi ordinari. Chiedo al sindacato di base di non strumentalizzare bambini e famiglie, ma di lasciar lavorare i nostri operatori”.

Gli episodi

Tutto è iniziato con lo sfratto, giovedì, di due famiglie in due appartamenti in via Michelino - alla presenza di diversi minori – che il collettivo Plat ha cercato di impedire. Sul posto con la presenza sul posto di polizia in tenuta antisommossa e carabinieri e le modalità dell’intervento, cn tanto di muro sfondato, hanno innescato molte polemiche, a partire dal Comune.

L'occupazione in via don Minzoni a Bologna (FotoSchicchi)

Venerdì il collettivo Plat ha occupato l’edificio di via don Minzoni di Asp: ci sono 142 persone di cui diversi bambini e ragazzi. Asp ha fatto denuncia per l’occupazione dell’edificio.

Il presidente della Regione de Pascale

Sul tema era intervenuto, in un’intervista sul nostro giornale, anche il presidente della Regione Michele de Pascale: “Quando viene frantumato un muro davanti a bambini che resteranno traumatizzati per sempre; quando una famiglia che paga l’affitto regolarmente non trova una casa nel mercato; quando, insomma, non c’è una soluzione per l’abitare, significa che la risposta collettiva delle istituzioni non è stata efficace. Non lo è stata nel costruire le case, nell’abitare sociale, nelle regole, nelle norme urbanistiche, nella modalità con cui è arrivato lo sfratto, nel dialogo con la famiglia. Qualcosa non ha funzionato”.