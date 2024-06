Sicurezza, a Bologna arrivano i rinforzi: l’annuncio del ministro Piantedosi

Bologna, 29 giugno 2024 – In questi giorni entrano in servizio 4.800 nuovi operatori dei carabinieri, della polizia e della guardia di Finanza. Il governo Meloni prosegue nell’incremento numerico delle forze di pubblica sicurezza già disposto dal precedente esecutivo guidato da Mario Draghi.

A Bologna

Il capoluogo emiliano coinvolto dall’iniziativa del governo per tutelare i cittadini e assicurare maggiori condizioni di sicurezza. Sono state assegnate nuove unità alla città metropolitana di Bologna che, al netto dei licenziamenti, vedrà l’organico delle forze dell’ordine integrato da 45 agenti in più.

Nel resto d’Italia

Complessivamente sono state aggiunti 1.000 professionisti alla disponibilità dei corpi della forza pubblica nelle città metropolitane: 221 a Roma, 100 a Napoli, 87 a Firenze e a Milano, 74 a Bari, 65 a Venezia, 50 a Torino e 30 a Reggio Calabria.

Ben 2.000, invece, le unità che verranno predisposte nelle località turistiche nel corso dell’estate, la stagione in cui è previsto il massimo afflusso di visitatori.

Le parole del ministro

Dal palazzo del Viminale, Matteo Piantedosi ha espresso la propria soddisfazione per le nuove assunzioni e l’attuazione delle misure programmate dal governo: “I nuovi operatori che in questi giorni stanno prendendo servizio in tutta Italia” sono “giovani donne e uomini in divisa che sono certo sapranno offrire un importante contributo al Paese”.

Queste "importanti risorse si vanno ad aggiungere al rilevante aumento degli organici già realizzato nel 2023 e nel primo semestre di quest'anno”.