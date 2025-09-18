Sindaco di Bologna, caccia all’anti-Lepore: Alberto Forchielli alza la mano

Le Comunali 2027 sono lontane, ma le grandi manovre sono già partite. E mentre il sindaco Matteo Lepore prepara il bis, c’è chi, tra pezzi di società civile, associazioni, commercianti, mondo imprenditoriale, sta iniziando a fare dei ragionamenti in vista di un’alternativa civica.

Partendo dal “solito” centro. E se la “gamba centrista” con i renziani, i cattolici (le Acli, ad esempio) e altri mondi si sta già muovendo per una lista dentro la coalizione leporiana, “fuori” c’è un altro mondo. Tant’è che, con un certo anticipo, ha alzato la mano l’imprenditore e opinionista bolognese Alberto Forchielli che terrà a battesimo il suo partito ‘Drin Drin’ il 10-11-12 ottobre. In attesa del congresso di questa neonata forza politica centrista (una sorta di Terzo polo che guarda più al centrodestra), Forchielli, ospite a Radio 24, incalzato su una sua possibile discesa in campo non ha negato: “È un’ipotesi”. Raggiunto al telefono ha confermato: “Mi piacerebbe, non mi nascondo. Potrei essere l’anti-Lepore, lo farei volentieri...”.

Una candidatura – ammette – che se si concretizzerà “sarà autonoma, di centro, con chiunque ci sta”. I rumors parlano già di qualche primo timido contatto, ma Forchielli frena: “È un’idea nata dal fatto che oggi Bologna fa schifo. Si pensa ai 30 all’ora, mentre c’è un enorme problema di sicurezza. Sulla mobilità lasciamo stare... il Passante è dimenticato. Unica cosa che c’è è il Tecnopolo, ma rischiamo di far sfumare anche questa grande opportunità”. Forchielli, da novello anti-Lepore, ammette, però, che è ancora presto per il programma elettorale: “Per ora mi fermo a un misto di rabbia e allegria”. Si vedrà. Di certo, al di là di Forchielli, il fermento in città per trovare un anti-Lepore, esterno ai partiti, esiste.

I più attivi ammettono che lo scontento abbraccia tanti mondi e non è facile metterli insieme per una proposta competitiva. Qualche nome pare sia stato sondato da più parti, tra questi Mauro Felicori, ex assessore alla Cultura di Italia Viva, ma lui – nonostante un certo attivismo – nega. Si vedrà.

Di certo le grandi manovre sono appena iniziate. A sinistra non è un segreto che comitati e verdi locali siano pronti a una lista, mentre i civici con sguardo al centrodestra guidati dal consigliere regionale Marco Mastacchi già da un po’ si scaldano. Così come il movimento Una Bologna che cambia che ha già il suo candidato, Giorgio Gorza.