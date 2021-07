Bologna, 18 luglio 2021 - La Lega fa un "passo avanti" sotto le Due Torri in vista delle elezioni amministrative di autunno. E ribadisce la sua posizione: "Si è scelto di correre in tutte le città con un civico e la Lega non ha cambiato idea. Da mesi Fabio Battistini ha dato la sua disponibilità, partiamo da qui", scrive su Facebook Andrea Ostellari, senatore e commissario del Carroccio in Emilia. La Lega accelera e punta a chiudere la partita del candidato sindaco, tanto che domani mattina, a fianco di Matteo Salvini - in città ai banchetti per il referendum sulla giustizia - ci sarà anche Battistini.

Resta da capire che cosa faranno Fratelli d'Italia e Forza Italia, che non hanno gradito la decisione unilaterale del Carroccio.

Intanto, si sfila da una possibile corsa Ilaria Giorgetti,di FI, già presidente del quartiere Santo Stefano. Il suo nome era tornato alla ribalta come possibile candidata vice sindaco in ticket con Battistini. Tirata in ballo all'ultimo momento, la Giorgetti si chiama fuori: "Abituata come sempre a fare campagna elettorali per se stessa e per altri e a portare voti - scrive in un post su Facebook - dovrei portare acqua a go go per una sconfitta quasi certa".

