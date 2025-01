Sondaggio sul Passante di mezzo, cosa pensano i nostri lettori: i risultati e i commenti

Bologna , 13 gennaio 2025 – Il Passante di mezzo risolverà i problemi del traffico del nodo di Bologna? E’ questa la domanda chiesta nel sondaggio sul nostro sito. Il parere dei lettori è abbastanza univoco. Per il 75% non è questa la soluzione giusta per risolvere il problema della congestione stradale.

L’argomento del dibattito

Quello del passante è un argomento caldo da diverso tempo e che ha visto le dichiarazioni di molti esponenti della politica tra cui Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. Per quest’ultimo rimane essenziale la realizzazione di un’opera che riesca a “bypassare” il traffico all’interno della città. Per l’ex viceministro ai Trasporti, la soluzione la si può trovare non nel Passante di mezzo ma in quello di sud, proprio perché per il gruppo la priorità sarebbe quella di trovare un percorso che riesca a sostituire il passaggio a Bologna.

Michele Campaniello invece, assessore alla Nuova Mobilità e Infrastrutture di Bologna, replica chiedendo chiarezza al governo sul finanziamento e l'impegno verso il progetto, dato che i lavori preliminari sono già iniziati ed un eventuale blocco comporterebbe danni economici significativi.

I commenti dei lettori

Tanti i commenti dei lettori a corredo del dibattito lanciato sul nostro sito, la maggior parte dei quali contro il progetto del Passante di mezzo. Si nota, infatti, come il 75% abbia risposto ‘No’ all’utilità del progetto, mentre solo il 23% pensa che potrebbe migliorare la mobilità a Bologna (il 2% invece risulta essere senza una precisa opinione). Frasi come “Opera assolutamente inutile” sottolineano una disapprovazione quasi totale.

“A Monaco di Baviera il problema dell'anello che gira intorno alla città lo hanno risolto coprendo le sei corsie, e facendoci sopra delle zone verdi” propone un cittadino. Mentre un altro spiega cosa c'è, secondo lui, di sbagliato nel progetto: “Non si risolve un problema di traffico intenso allargando le corsie di una sola strada, bisogna assolutamente fare un’altra strada”.

C’è poi chi ironizza: ”Preferite rimanere in coda in una galleria lunga una decina di chilometri?”.

C’è anche chi è preoccupato e ipotizza sui danni che questa iniziativa potrebbe causare: “Aggraverà l'inquinamento con l'aumento nel tempo dei passaggi delle auto, aumenterà le polveri sottili, provocherà molti più giorni di blocco del traffico”

Ci sono poi invece i pareri a favore della proposta di Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia, ovvero quella di avere come priorità il Passante sud e non quello di mezzo: “Il Passante sud sarebbe rivoluzionario. La tratta verso Padova/Venezia e verso Rimini/Ravenna proveniente da sud sarebbe molto agevolata e non si sovrapporrebbe più con quella proveniente da Milano/Modena”

C’è invece poi chi non è del tutto scettico: “Il passante di mezzo potrebbe migliorare, nelle giornate di esodo, la scorrevolezza nella parte autostradale”. Ma, continua il lettore, “per quanto riguarda la tangenziale di Bologna, praticamente non porterà alcun miglioramento significativo”.